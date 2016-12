iPad utilizzati come piatti in un ristorante di San Francisco

È una mossa certamente curiosa quella del ristorante Quince nella città di San Francisco, che ha iniziato ad utilizzare degli iPad come piatti per le proprie pietanze. Si, avete letto bene: Quince non offre la possibilità di ordinare il pasto attraverso il tablet della Mela, come ormai accade in molti locali, ma offre il proprio cibo su un iPad, che fa da complemento proprio al piatto ordinato.

Premiato con tre stelle Michelin, il ristorante propone il suo "A Dog in Search of Gold" sul tablet Apple. Lo spiega così Richie Nakano: "Crocchette di tartufo bianco servite su un iPad che riproduce dei video di cani da acqua a caccia di tartufi". Un pasto che offre un'esperienza a sé stante, oltre a quella del gusto associata tipicamente al cibo.

Se faticate a comprenderne il senso, e preferireste una bistecca da mezzo chilo servita su un piatto in ceramica, probabilmente non siete gli unici. La manovra del Quince è rivolta probabilmente ad un pubblico giovanile: invece di invogliare ragazzi e ragazze ad attraversare le porte dell'esclusivo ristorante con prezzi più bassi, il Quince propone la stravaganza.

Un piccolo appunto, però: gli iPad non sono resistenti ai liquidi o alle polveri, né tanto meno gradiscono il contatto con forchette e coltelli. Come fanno gli impiegati del Quince a lavarli dopo l'uso seguendo tutte le norme igieniche necessarie per legge è al momento un mistero, tuttavia se vi troverete prossimamente fra le strade di San Francisco sappiate che potrete provare l'ebbrezza di mangiare tartufi bianchi serviti su un iPad.

Portafogli permettendo, naturalmente.