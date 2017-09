iPad Pro, i prezzi sono aumentati per tutte le versioni. Ecco il motivo

Il keynote del nuovo iPhone X ha determinato non solo la presentazione dei nuovi smartphone dell'azienda di Cupertino ma anche un cambiamento importante per quanto concerne il prezzo dei nuovi iPad Pro che in Italia costeranno circa 70 euro in più in tutte le versioni disponibili tranne quelli con storage da 64GB. In tal senso tale scoperta ha subito allarmato gli utenti che non hanno capito il motivo di tale aumento visto che nessun tipo di cambiamento era stato realizzato nell'hardware dei tablet con la mela morsicata.

La risposta è stata rilasciata prontamente dai colleghi di 9to5Mac che hanno dato la colpa dell'aumento dei prezzi ad un conseguente innalzamento dei costi delle memorie flash NAND le quali dunque hanno inevitabilmente costretto anche l'azienda di Cupertino ad innalzare i prezzi dei propri dispositivi. In questo caso proprio da Apple era stata annunciata tale situazione tramite le parole del CFO Luca Maestri il quale aveva dato accenno durante i risultati finanziari passati di una situazione problematica per quanto concerneva proprio l'aumento dei costi delle memorie.

Tutto avverato e dunque con l'arrivo dei nuovi iPhone 8 e 8 Plus ma anche del futuro iPhone X, Apple, ha deciso di porre in essere tale aumento per il momento sugli iPad Pro di nuova generazione nelle versioni con maggiore storage interno. Sì, perché gli unici modello che non sono stati ritoccati dagli aumenti sono quelli con memoria di massa pari a 64GB i quali mantengono dunque lo stesso prezzo dei giorni prima dell'evento di iPhone X. Per il resto invece i prezzi odierni risultano essere:

iPad Pro 10.5

Wi-Fi da 64GB prezzo di 739€ come prima

Wi-Fi da 256GB prezzo di 909€ mentre prima era di 839€

Wi-Fi da 512GB prezzo di 1129€ mentre prima era di 1059€

Wi-Fi + Cellular da 64GB prezzo di 899€ come prima

Wi-Fi + Cellular da 256GB prezzo di 1069€ mentre prima era di 999€

Wi-Fi + Cellular da 512GB prezzo di 1289€ mentre prima era di 1219€

iPad Pro 12.9