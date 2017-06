iOS 11 supporta ora il formato audio FLAC per un ascolto senza perdita di qualità

Ogni giorno che passa vengono a galla tutte le novità che il nuovo iOS 11 porterà negli iPhone e negli iPad con il suo rilascio ufficiale programmato per il prossimo autunno. Novità che riguardano feature importanti come abbiamo visto per esempio con il centro di controllo che ha modifica completamente il suo aspetto grafico o anche semplici modifiche quali la possibilità di eliminare in maniera del tutto automatica le applicazioni che non vengono utilizzate da tempo nel device e che dunque occupano solo spazio inutile. In questo caso è stata scoperta un'altra novità che riguarda il lato musicale di iOS 11, quello che solitamente viene visto di buon grado dagli audiofili. Ebbene la novità importante che gli esperti potranno finalmente avere con iOS 11 è il supporto ai file FLAC ossia quei file musicali in formato lossless.

La notizia giunge direttamente da un utente che su Reddit ha voluto esternare la propria scoperta una volta installato sul proprio iPhone il nuovo iOS 11 in versione Beta 1 per gli sviluppatori. In questo caso l'utente ha scoperto che qualsiasi file in formato FLAC viene sincronizzato ora dal dispositivo Apple e possono essere accessibili direttamente dall'applicazione File permettendo quindi la riproduzione in locale in alta qualità. Ricordiamo come fino ad oggi con i sistemi operativi precedenti non era possibile ascoltare i file FLAC ma si doveva passare per il formato ALAC, ossia il codec di compressione che l'azienda di Cupertino permetteva di sincronizzare tramite iTunes. Con iOS 11 tutto questo sarà un ricordo e anche se in questa prima Beta i file musicali lossless possono essere ascoltati solo tramite File in locale e non dunque tramite l'app Musica, è chiaro che Apple ha comunque aperto a tale codec e dunque nelle prossime Beta di certo troveremo novità importanti in tal senso.

A livello tecnico un file FLAC, ossia Free Lossless Audio Codec, non è altro che un particolare codec audio libero con compressione dati lossless cioè senza perdita di qualità. La differenza che si ha con gli altri comuni codec come l'Ogg Vorbis, l'MP3 o l'AAC, è effettivamente quella di non rimuovere informazioni dal flusso audio, risultando quindi adatto sia all'ascolto con lettori di musica digitale, sia all'archiviazione su memorie di massa ad un livello decisamente superiore qualitativamente parlando.

Oltretutto il codec FLAC è specificamente progettato per comprimere dati audio, diversamente dalla maggior parte degli algoritmi di compressione lossless generici e questo permette di raggiungere compressioni importanti, dell'ordine del 30-50% contro il 10-20% raggiunto da quelli tradizionali. In questo caso sappiamo come da tempo Apple utilizzi il codec ALAC ossia Apple Lossless Audio Codec che fondamentalmente funziona allo stesso modo dei FLAC ma questi ultimi sono molto più presenti nel panorama audio e quindi l'apertura di iOS 11 a questo tipo di codec non può che permettere un altro passo in avanti per l'ecosistema Apple anche in campo audio.