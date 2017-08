iOS 11, nuova feature d'emergenza che disattiva Touch ID

Su iOS 11 Apple ha integrato una feature denominata "Emergency SOS" che ha lo scopo di rendere più semplice e soprattutto veloce accedere ai servizi di emergenza quando necessario. Per rendere la nuova opzione ancora più efficiente l'accesso alla modalità disabilita - ovviamente temporaneamente - Touch ID, ovvero la tecnologia per la scansione delle impronte integrata su iPhone.

Per attivare Emergency SOS è sufficiente premere sul tasto di accensione/spegnimento per cinque volte in rapida successione. Una volta completata l'operazione si avrà accesso ad una schermata in cui lanciare una richiesta di soccorso di tipo medico o generico. Premendo invece il tasto "Cancel" per annullare l'operazione bisogna reinserire il PIN o la password utilizzata per lo sblocco al fine di abilitare nuovamente il funzionamento del lettore di impronte.

La funzionalità è chiaramente molto interessante dal momento che consente ad altri utenti di utilizzare lo smartphone in situazioni di emergenza senza dover conoscere i dati d'accesso o disporre dell'impronta del possessore. Durante casi di malessere da parte del proprietario del terminale o durante l'esecuzione di una rapina, la funzione "Emergency SOS" può salvare anche delle vite umane, nonostante la semplicità nell'implementazione.

La richiesta della password in seguito alla disattivazione di Touch ID rimane comunque necessaria per motivi di sicurezza e, probabilmente, anche per evitare che eventuali utenti malintenzionati possano sfruttare questa caratteristica per scoprire falle nel codice ed eseguire malware di ogni tipo. La funzione sarà disponibile su tutti i terminali in cui verrà installato iOS 11, update software previsto per le prossime settimane (ne abbiamo parlato qui, dove trovate le novità principali).

Al momento in cui scriviamo iOS 11 è disponibile in due versioni beta separate, una dedicata agli sviluppatori e l'altra al pubblico. Il sistema operativo sarà disponibile su questi dispositivi.