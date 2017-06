iOS 11: iPhone 5, iPhone 5C e iPad 4a gen. perdono il supporto: ecco la lista di compatibilità

Durante la WWDC 2017 Apple ha annunciato iOS 11. Fra le novità troviamo un nuovo Centro di Controllo personalizzabile e maggiormente strutturato rispetto a quello attuale, una nuova app Messaggi con supporto per i pagamenti fra utenti via Apple Pay, migliorie per l'assistente virtuale Siri, nuovi encoder video (HEVC) e formati di compressione per le foto (HEIF), una nuova modalità per la visualizzazione delle mappe di locali interni con Apple Maps, un nuovo Apple Store, e nuove API. Trovate un approfondimento con tutte le novità di iOS 11 a questo indirizzo.

Non tutti i dispositivi compatibili con iOS 10 saranno aggiornati ad iOS 11, con i meno recenti che perdono il supporto ufficiale da parte di Apple in modo da favorire una migliore esperienza con i terminali più moderni. Non verranno aggiornati iPhone 5, iPhone 5C e iPad di quarta gen., tutti con SoC a 32-bit. iOS 11 perde inoltre il supporto per le applicazioni a 32-bit, del tutto, con la novità apparsa sulla prima beta disponibile per gli sviluppatori. Le prime mosse in tal senso le avevamo viste con iOS 10.3, che avvisava gli utenti dell'obsolescenza delle app a 32-bit.

Di seguito riportiamo invece una lista di tutti i dispositivi mobile della Mela che riceveranno l'aggiornamento ad iOS 11:

iPhone

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad

12.9-inch iPad Pro 2nd generation

12.9-inch iPad Pro 1st generation

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5th generation

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod

iPod touch 6th generation

Durante il corso dell'evento Apple ha annunciato nuove piattaforme software e qualche prodotto hardware, fra cui il rinnovamento della line-up di MacBook e iMac con i più recenti processori Intel. La compagnia ha mostrato il nuovo iMac Pro, ha lanciato un nuovo iPad Pro da 10,5" con display da 120Hz e cornici ridotte, e anche un prodotto appartenente ad una nuova categoria per la Mela: lo speaker smart HomePod con processore Apple A8 e pieno supporto di Siri. Fra gli annunci software troviamo invece watchOS 4 e macOS 10.13 High Sierra.