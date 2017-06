iOS 11: il ''drag & drop'' potrebbe arrivare anche su iPhone

La conferenza di apertura della scorsa WWDC 2017 ha permesso di scoprire quello che Apple ha in serbo per il prossimo futuro per quanto concerne il suo sistema operativo per dispositivi mobile. iOS 11 è stato presentato e con esso sono state svelate tutte le novità che l'azienda di Cupertino ha pensato di inserire nel suo nuovo sistema operativo che dal prossimo autunno verrà distribuito a tutti gli utenti in possesso di un iPhone o di un iPad compatibile secondo le direttive dell'azienda di Cupertino.

Tra le tante novità inserite dagli sviluppatori di certo quello che maggiormente ha colpito gli utenti è la nuova funzionalità di "drag & drop" che per l'universo iPad potrebbe realmente fare la fortuna di molti utenti che usano il tablet di Apple anche professionalmente magari al posto di un classico laptop. Ebbene quello che uno sviluppatore ha scoperto andando a consultare il codice di iOS 11 è il fatto che la funzionalità esclusiva per iPad potrebbe arrivare anche su iPhone.

Drag & Drop on iPhone is gated by 3 things: /AppleInternal folder, DraggingEnabledPhone & DraggingEnabled BOOLs in UIKit prefs plist pic.twitter.com/acuKA4FoEq — Steve T-S (@stroughtonsmith) 12 giugno 2017

Effettivamente osservando le stringhe del codice di iOS 11 si può vedere come il nuovo "drag & drop" che permette di sfruttare le finestre in modalità Split View su iPad, potrebbe essere sfruttato anche sui più piccoli iPhone con un sistema leggermente diverso ma comunque utile. Sì, perché lo sviluppatore ha mostrato come su iPhone, che sappiamo non permette la visualizzazione multipla come su iPad, è possibile sfruttare il "drag & drop" con un ritorno alla schermata Home aprendo l'applicazione di destinazione.

E' palese come la funzionalità raggiunga il suo apice con gli iPad e con le altre feature che Apple ha destinato a questo tipo di dispositivo ma è anche vero che l'azienda di Cupertino potrebbe aver nascosto questo tipo di approccio per gli iPhone magari fino al prossimo autunno quando svelerà al mondo il suo nuovo iPhone 8 che grazie al display "borderless" potrebbe essere utilizzato anche per queste situazioni.

Certamente quello che sembra apparire dal video dello sviluppatore è una funzionalità che seppure più utile su display con superfici maggiori come i tablet di certo non può non essere presa in considerazione rispetto magari al classico copia ed incolla odierno che comunque rimane un qualcosa di ancora molto macchinoso. Purtroppo non è chiaro se realmente l'azienda di Cupertino integrerà questa nuova funzionalità anche nei futuri iPhone o se il codice non poteva essere modificato in modo tale da non far apparire tale funzionalità sui dispositivi mobile. Di certo l'assenza di un vero Split View sul display di un iPhone tende a ridurre notevolmente la funzionalità del "drag & drop" e forse nei laboratori di Cupertino si sta sperimentando una variante specifica da svelare solo alla presentazione del nuovo iPhone 8.