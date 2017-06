iOS 11 ha finalmente la ''Dark Mode''. Ecco come attivarla

Durante la prima conferenza del WWDC 2017 di Apple tra i tanti annunci che l'azienda di Cupertino ha realizzato vi è stato anche quello di iOS 11, il nuovo sistema operativo per gli iPhone e gli iPad. In questo caso le novità introdotte con il nuovo sistema sono state davvero tante, molte presentate direttamente sul palco di San Jose durante il WWDC e molte altre scoperte successivamente dagli sviluppatori che hanno potuto mettere mano alla prima Beta di iOS 11.

In questo caso si è scoperto come Apple abbia finalmente deciso di porre nel nuovo iOS 11 una modalità che permette di apportare modifiche ai vari menu di iOS portandoli su tonalità completamente scure. Ebbene sì la cosiddetta "Dark Mode" esiste realmente e in iOS 11 può anche essere attivata sia su iPhone che su iPad. Molti utenti da tempo la richiedevano preferendola alla classica interfaccia grafica di colore bianco che imperversa su iOS da quando lo stesso è nato. In questo caso l'azienda di Cupertino permetterà agli utenti di utilizzare anche una versione scura del suo sistema operativo che potrà essere attivata seguendo alcuni passaggi nelle Impostazioni.

Come attivare la "Dark Mode" su iOS 11? Per poter attivare i menu con tonalità scura si dovrà chiaramente possedere sul proprio smartphone il nuovo sistema operativo di Apple che è stato rilasciato, come detto, in versione Beta per i soli sviluppatori. Una volta presente iOS 11 su iPhone e iPad si dovrà entrare nelle Impostazioni del device e quindi nel menu Generali. Qui sarà possibile trovare la voce Accessibilità e una volta tappata si dovrà andare su Regolazioni schermo. A questo punto la modalità "scura" si potrà attivare tramite l'opzione Inverti colori che dunque garantirà all'utente di modificare in modo automatico i colori dei menu senza però intaccare i contenuti come invece accadeva con iOS 10 e precedenti.

Apple dunque ha voluto assecondare le richieste dei suoi utenti anche se non dichiarandolo apertamente. La nuova modalità "Dark" è stata in qualche modo nascosta nei vari menu delle impostazioni ma effettivamente seguendo i precedenti passaggi è possibile attivarla facilmente. Oltretutto l'introduzione della nuova modalità scura in iOS 11 potrebbe presagire il reale arrivo di un iPhone 8 con display OLED capace di far risaltare ancora più rispetto ad un pannello LCD classico.