iOS 11: app disinstallate automaticamente e nuovo indicatore per il volume fra le novità più gradite

Apple ha annunciato iOS 11 alla WWDC 2017 insieme ad altri lanci software e hardware. Il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad implementa numerose novità principali, come ad esempio la possibilità di scambiare denaro con altri utenti attraverso Messaggi e Apple Pay, o il nuovo Control Center. Ma sono forse quelle minori le novità più interessanti, quelle in cui ci imbatteremo quotidianamente nell'uso dello smartphone e che non sono state anticipate dai vertici della società in fase di presentazione lo scorso lunedì.

iOS 11 è già disponibile in beta per gli sviluppatori, una versione ancora piuttosto embrionale di cui non consigliamo l'uso su base giornaliera. Tuttavia sono già presenti numerose novità fra quelle che saranno presenti nel sistema operativo al rilascio al pubblico atteso entro fine anno.



Fonte: Twitter

Fra queste troviamo la possibilità di cancellare le app non utilizzate per risparmiare spazio di storage sul dispositivo: attivando l'opzione il sistema disinstallerà automaticamente le app non utilizzate, mantenendo però file e impostazioni dell'utente. Le app compariranno in colore grigio sulla Home, e con un tap sull'icona verranno installate nuovamente. L'utente può attivare la funzione nella schermata della gestione dell'archiviazione nelle Impostazioni.

Fra le altre novità troviamo anche un nuovo pop-up per l'indicatore del volume, che prima veniva presentato in maniera piuttosto fastidiosa. Aumentando o diminuendo il volume con i tasti fisici, iOS 10 attiva una grossa finestra al centro della schermata in cui avvisa della soglia di volume impostata dopo la modifica. È chiaro che durante la riproduzione di un film o un video, una finestra nel bel mezzo della schermata non è la cosa più gradevole da vedere.

Fonte: Twitter

Con iOS 11 questo fastidio scomparirà: nella prima beta infatti è stato introdotto un nuovo indicatore per il volume che compare nella parte in alto a destra dello schermo. È molto più piccolo e soprattutto meno invasivo rispetto al precedente indicatore, e segue quanto effettuato da alcune app di terze parti (YouTube o Snapchat ad esempio) che avevano eliminato su iOS la grossa finestra al centro per una soluzione proprietaria e assolutamente meno fastidiosa.

iOS 11 sarà disponibile alla fine di giugno in beta pubblica, tuttavia per la release finale dovremo aspettare la stagione autunnale.