iOS 10.2.1 riduce drasticamente gli spegnimenti improvvisi di iPhone 6, 6S

Negli ultimi mesi parecchi utenti di iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus e iPhone 6S Plus hanno dovuto affrontare spegnimenti inattesi e improvvisi del dispositivo. Il problema pare sia stato in larga parte risolto con l'ultimo aggiornamento rilasciato al pubblico il 23 gennaio, iOS 10.2.1. In una nota rilasciata al sito TechCrunch Apple afferma che dal rilascio dell'ultimo update software gli spegnimenti improvvisi su iPhone 6S si sono ridotti dell'80%, su iPhone 6 del 70%.

"Con iOS 10.2.1 Apple ha compiuto dei miglioramenti per ridurre gli spegnimenti inattesi che un piccolo numero di utenti stava verificando sui propri iPhone. iOS 10.2.1 è già installato su oltre il 50% dei dispositivi iOS attivi e i dati diagnostici che abbiamo ricevuto dai primi utenti mostrano una riduzione negli spegnimenti inattesi di oltre l'80% su iPhone 6S e oltre il 70% su iPhone 7, per questa piccola percentuale di utenti che soffrivano il problema.

Abbiamo inoltre aggiunto la possibilità di riavviare il telefono senza aver bisogno di collegarlo alla corrente elettrica se un utente riscontra uno spegnimento improvviso. È importante notare che dagli spegnimenti non derivano problemi di sicurezza, ma capiamo che può essere un disturbo e volevamo risolvere il problema il più in fretta possibile. Se i nostri clienti riscontrano ancora il difetto possono contattare il servizio d'assistenza AppleCare".

Stando a quanto rivelato da Apple gli spegnimenti risolti con iOS 10.2.1 sono separati dal problema che ha provocato il richiamo di un numero selezionato di iPhone 6S negli scorsi mesi. In quel caso lo spegnimento era causato da un difetto hardware nella batteria e l'unica soluzione possibile era la sostituzione dell'unità integrata. A questo punto è facile pensare che le cause degli spegnimenti siano state diverse nel corso di questi mesi, o comunque di entità diversa.

Gli spegnimenti che iOS 10.2.1 risolve sono causati da un'erogazione di energia irregolare da parte delle batterie più vecchie, che può innescare uno spegnimento di emergenza sul dispositivo. Con l'aggiornamento Apple ha ottimizzato il sistema di gestione energetica in modo da ridurre gli spegnimenti ai minimi termini. In alcuni casi gli utenti possono comunque riscontrare il problema, e in questi casi potranno riavviare lo smartphone senza collegarlo alla presa elettrica.

Tale modalità di riavvio è già presente su iPhone 6 e iPhone 6S, ma sulle varianti Plus arriverà solo con il prossimo iOS 10.3. Nei prossimi giorni verrà aggiunta anche una nuova schermata di informazioni sulla batteria, consentendo di verificare il corretto funzionamento della stessa. Se il risultato è negativo apparirà una nuova voce nella pagina Batteria delle Impostazioni, così che l'utente possa richiedere la sostituzione all'assistenza ufficiale Apple.

Al rilascio di iOS 10.2.1 Apple non aveva introdotto in alcun modo la nuova modalità di gestione energetica, probabilmente perché aspettava di ricevere i primi dati diagnostici per divulgarla pubblicamente.