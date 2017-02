iOS 10 è adesso installato su quasi l'80% dei dispositivi iOS in circolazione

Sono bastati solamente 5 mesi perché iOS 10 venisse installato sul 79% dei dispositivi della Mela in circolazione. I dati sono quelli ufficiali Apple rilasciati dalla compagnia a cadenze regolari, che informano che il 95% dei dispositivi mobile della Mela utilizza almeno una delle due versioni più recenti del sistema operativo, portando la frammentazione a livelli estremamente bassi.

Solo il 5% dei dispositivi fa uso di un sistema operativo iOS 8 o precedenti, laddove il 16% di iPhone, iPad e iPod touch utilizza oggi iOS 9. L'adozione di iOS 10 supera leggermente in velocità quella di iOS 9 nello stesso periodo di tempo: a febbraio 2016 infatti la precedente versione del SO mobile della Mela era installata sul 77% dei dispositivi allora in circolazione.

La popolarità di iOS 10 potrebbe aumentare ulteriormente con il rilascio di iOS 10.3, versione minore del sistema operativo attualmente disponibile per sviluppatori e partecipanti alla fase di beta. La funzione principale fra quelle introdotte sulla nuova versione è Find My AirPods, ma c'è anche una novità molto importante sotto la scocca: il passaggio ad Apple File System.

I paragoni non sono fattibili con Android, questo è ovvio, tuttavia è chiaro che la strategia della Mela paga molto di più in termini di frammentazione. Apple installa il suo iOS solamente sui propri dispositivi, che sono di anno in anno sempre molto simili fra di loro con variazioni solo incrementali. Dall'altra parte, invece, Android alimenta smartphone estremamente differenti fra di loro.

In più, Google lascia spazio ai produttori di personalizzare anche parti fondamentali del codice, consentendo loro di implementare funzionalità non presenti di base sul sistema operativo. Il raffronto numerico in termini percentuali è infatti impietoso per Big G: laddove il 79% dei dispositivi iOS ha l'ultima versione, in campo Android quel numero si ferma all'1,2% con Nougat.

Android Lollipop, il cui rilascio risale a novembre 2014, è ancora installato sul 32,9% dei dispositivi attivi. Il controllo in prima persona di hardware e software da parte di Apple paga enormemente in termini di frammentazione, così come la gestione proprietaria del rilascio degli aggiornamenti sui propri dispositivi mobile.