Infezioni di malware cresciute del 744% su macOS nel 2016

L'ultimo McAfee Threat Report mostra come nel 2016 i casi di malware siano cresciuti del 744% su macOS, con circa 460.000 casi rilevati. Ma dietro al numero preoccupante ci sono alcuni elementi che possono garantire sonni quasi del tutto tranquilli agli utenti della Mela. Prima di tutto il paragone con Windows. I casi sull'OS concorrente sono stati oltre 600 milioni. Nemmeno il mobile fa meglio di macOS con 15 milioni di infezioni e quasi tutte su Android.

Rassicurante anche il fatto che su macOS sono cresciuti a dismisura gli adware, ovvero software specifici che non puntano a danneggiare il sistema o a rubare dati sensibili, ma solo a riprodurre pubblicità in maniera fraudolenta. Non rappresentano un rischio per l'integrità dei dati del sistema o per la privacy dell'utente, tuttavia possono rappresentare indiscutibilmente un fastidio. Ma su macOS non mancano le infezioni più preoccupanti, come invece vorrebbero alcune leggende metropolitane.

Lo scorso gennaio sono ad esempio stati violati Safari e Mail con un exploit che conduceva il sistema al crash, ed è stato diffuso anche il malware Fruitfly che sfruttava un codice vecchio per attaccare principalmente istituzioni di ricerca biomedica. I malware sono presenti su macOS, insomma, e secondo McAfee sono in crescita. Proteggersi non è comunque difficilissimo: su Mac è spesso sufficiente scaricare solo applicazioni da Mac App Store o da fonti affidabili.

Certamente più preoccupante la sicurezza in ambito Internet of Things, non ancora del tutto regolamentata. Come abbiamo riportato spesso nelle nostre pagine i gadget smart possono essere attualmente presi facilmente di mira ed utilizzati come parte di botnet per eseguire attacchi DDoS diffusi su scala globale su target specifici, come servizi online e siti web. Sul report si legge che i "dispositivi IoT sono sfruttati per eseguire gravi crimini" e che "Mirai è solo l'inizio".

McAfee afferma che all'epoca sono stati utilizzati 2,5 milioni di dispositivi IoT per aggredire il provider Dyn, rendendolo irraggiungibile per un certo periodo di tempo. Al suo picco massimo Dyn è stato raggiunto con un traffico di 1,2 Tbps, il più alto mai registrato e naturalmente impossibile da gestire da qualsiasi infrastruttura. È pertanto assolutamente importante fare attenzione durante l'acquisto dei gadget smart, soprattutto se provenienti da brand dalla dubbia affidabilità.