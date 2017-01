In arrivo iOS 10.3 con la tanto attesa modalità scura (Theater Mode)

Il leaker Sonny Dickson ha annunciato lo scorso venerdì il presunto imminente arrivo di una nuova beta di iOS. Il sistema operativo della Mela arriverà alla versione 10.3 e introdurrà, secondo le sue parole, la cosiddetta Theater Mode che sarà accessibile anche via Centro di Controllo attraverso un'icona a forma di Popcorn. Dickson non ha rivelato la fonte del rumor, che potrebbe rivelarsi - lo precisiamo - del tutto infondato per via dell'assenza di prove (e di altre fonti) di cui disponiamo oggi.

iOS 10.3 to feature a new Theatre mode - will include a new popcorn-shaped Control Center icon. — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 30 dicembre 2016

Al momento attuale non è chiaro a cosa serva la modalità Teatro, ma il nome fa pensare ad una serie di opzioni che rendono più scura l'interfaccia grafica luminosissima del sistema operativo. Le opzioni potrebbero essere utilizzate durante la visione di un video sullo smartphone, ma anche in un cinema. Accedendo alla funzionalità, con un solo tasto l'utente potrà disabilitare i suoni di sistema e la vibrazione, bloccare le chiamate e i messaggi in arrivo, ridurre la luminosità.

Apple segnalava una modalità simile in un brevetto datato 2012, ma le modalità di funzionamento previste erano molto differenti. La proprietà intellettuale della società descrive infatti una tecnologia automatizzata che incrociando i dati del modem e del GPS integrati nel dispositivo attivava una serie di impostazioni personalizzate. iOS 10.3 beta 1 arriverà, secondo Dickson, il prossimo 10 gennaio e oltre alla modalità Teatro non sappiamo ancora quali saranno le altre novità.

Alcuni siti statunitensi stanno infatti ricevendo visite da dispositivi con iOS 10.3 installato, probabilmente per via dei primi beta tester interni che stanno provando la nuova versione del sistema operativo. Le prime visite sono arrivate mesi fa, ma negli ultimi giorni il loro numero è aumentato considerevolmente, fattore che fa pensare che il primo lancio al pubblico (in versione preliminare) è atteso per i prossimi giorni.

iOS 10.2 è attualmente l'ultima versione finalizzata disponibile per tutti gli utenti, ed è stato rilasciato a dicembre con nuove emoji, modifiche all'app Musica e la nuova app TV, solo per alcuni mercati. iOS 10.2.1 è invece l'ultima versione beta disponibile, ed a questo punto il suo rilascio in versione finale potrebbe essere decisamente vicino.