Imagination Technologies avvia un contenzioso con Apple per le tecnologie GPU

Per Imaginaton Technologies è tutto fuorché un momento facile: qualche settimana fa Apple aveva annunciato la decisione di voler terminare, nel giro di due anni, l'uso delle proprietà intellettuali della società britannica e di procedere con le sue sole forze nel percorso di progettazione e sviluppo delle tecnologie grafiche per i suoi dispositivi iOS.

Un fulmine a ciel sereno per Imagination, dal momento che le commesse di Apple costituiscono quasi la metà del fatturato dell'azienda britannica. Imagination Technologies ha lavorato per diversi anni allo sviluppo dei chip grafici per i dispositivi iPhone e iPad di Apple, collaborando direttamente con la società californiana. I progetti di Imagination sono stati fondamentali per le funzionalità grafiche di iPhone ed iPad. Apple, tuttavia, ritiene ritiene a questo punto di non potersi più affidare ad una società terza per una parte così fondamentale dei propri dispositivi iOS.

Apple inoltre è un azionista di Imagination, il che rende questa decisione ancora più sorprendente dal momento che la Mela ha ribadito lo scorso anno che non ha intenzioni di avanzare un'offerta per acquisire anche il restante pacchetto azionario di Imagination e diventarne proprietaria.

A fronte di questa situazione, Imagination Technologies ha inviato una dichiarazione a Reuters, indicando la volontà di avviare un contenzioso nei confronti di Apple Quella di Imagination Technologies sembra essere un'ultima battaglia disperata. Le azioni della società sono crollate del 65% da quando Apple ha reso nota la propria decisione. "Imagination ha iniziato la procedura di risoluzione del contenzioso secondo l'accordo di licenza, con l'obiettivo di raggiungere un accordo tramite un processo più strutturato" si legge nella dichiarazione.

Imagination sostiene, infatti, Apple non potrebbe essere in grado di sviluppare tecnologie grafiche proprietarie senza violare qualche brevetto appartenente all'azienda britannica. Per questo motivo Imagination ritiene che la Mela dovrà continuare a corrispondere i dazi di licenza, anche se non utilizzerà più direttamente le sue tecnologie.

Nonostante le dichiarazioni di Apple non è da escludere che questo percorso possa portare ad un confronto tra le due società che potrebbero infine decidere per uno sviluppo in direzione di un'acquisizione: ad Apple non mancano certo le risorse, e Imagination Technologies si salverebbe da un destino, al momento, piuttosto oscuro.