iMac Pro, il processore A10 Fusion dell'iPhone potrebbe essere usato per la sicurezza e Siri

Il nuovo iMac Pro potrebbe essere il secondo Mac con un processore ARM. Secondo i ben informati il chip, visto già in azione su iPhone, chiaramente non verrà utilizzato come unità principale ma permetterà di aiutare le CPU Intel Xeon di nuova generazione nel controllo della sicurezza come anche nell'interazione con Siri. Durante lo scorso mese di giugno, il blogger Pike, aveva portato alla luce alcune tracce di una futura versione di macOS con Secure Enclave ossia un coprocessore visto già sulle CPU degli iPhone, Apple Watch ma anche iPad i quali gestivano la chiave di protezione dei dati. In questo caso il Secure Enclave integrato nei nuovi iMac Pro in arrivo per questo mese non avranno altro che la stessa funzione al fianco delle nuove CPU Intel a 18-Core.

BridgeOS versione 2.0.0 è il nome che Apple stessa ha dato al nuovo sistema che permetterà di essere usato proprio allo scopo sopraddetto. In tal caso l'autore di "OS X Internals" è riuscito a mettere le mani sulla versione OTA del nuovo BridgeOS scoprendo dei riferimenti specifici sul processore A10 Fusion il quale dunque potrebbe essere posto in essere sul nuovo iMac Pro al solo scopo di aiutare le operazioni di sicurezza e nei processi interattivi con Siri.

In questo caso secondo Steve Troughton-Smith, questo sistema "on-chip" permetterà di evocare l'assistente vocale di Apple bypassando dunque la necessità odierna di dover cliccare sull'icona in alto a destra per richiamarlo. Guilherme Rambo, ormai famoso sviluppatore che rivelò in anticipo tutte le nuove funzionalità di iOS 11 per il primo iPhone senza tasto Home, ha trovato nel codice oltre al suono di avvio del BridgeOS anche la procedura guidata per la configurazione di Siri in maniera vocale segno che in Apple qualcosa si sta forse muovendo in tale direzione.