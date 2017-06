Il successo di iPhone paragonato a quello di altri prodotti iconici: fra PlayStation, Game Boy e Barbie

In occasione del decimo anniversario di iPhone (l'originale ha debuttato nel 2007) il Wall Street Journal ha pubblicato un paio di dati che mettono in paragone il melafonino con altri prodotti iconici dei loro tempi. iPhone ha rappresentato la rivoluzione del mercato degli smartphone, l'ingresso degli stessi all'interno di un mercato di massa e non più di nicchia. Il suo successo è innegabile, con il telefonino di Apple che è riuscito a scardinare il concetto di smartphone solo per nerd e per appassionati di tecnologia, arrivando nelle mani di tutti.

Il grafico pubblicato dal Journal è sicuramente approssimativo e non dà un'idea ben precisa dei numeri di ogni singolo prodotto, ma l'inclinazione del segmento relativo ad iPhone (in tutte le sue versioni) parla chiaro. Il melafonino ha venduto 1,2 miliardi di unità nel giro di soli 10 anni, un'impennata nelle vendite che nessun altro brand commerciale può vantare sino ad oggi. In paragone solo la bambola Barbie è riuscita ad attraversare il traguardo del miliardo, secondo la fonte, ma per tagliarlo ha impiegato circa 60 anni.

L'accendino Zippo si posiziona in terza posizione a poco più di mezzo milione in oltre 80 anni, mentre altre icone come la Sony PlayStation, le console portatili di Nintendo, il cubo di Rubik, il Sony Walkman, vantano numeri meno consistenti in lassi di tempo ben più marcati. Nella classifica c'è anche la Toyota Corolla, una delle auto di maggior successo di tutti i tempi negli Stati Uniti e in Giappone. Ma neanche quella riesce a scalfire l'immediato successo del melafonino. Non c'è Android nel grafico, visto che il Journal parla di prodotti "materiali" e non software.

Il Journal mette a paragone Apple contro... Apple. Nello specifico la Apple pre-iPhone, prima del successo del melafonino che ormai guida da anni le trimestrali della società, contro la Apple post-iPhone. E qui troviamo due aziende con assetti ben diversi: la prima con 18 mila impiegati dal fatturato annuo di 19 miliardi di dollari; la seconda con 116 mila impiegati e un fatturato annuo di 215 miliardi di dollari. La liquidità di cassa è passata in 10 anni da 6 miliardi a quasi 240 miliardi, con un utile netto annuo registrato nel 2016 pari a ben 45,69 miliardi.

I successi della compagnia le hanno permesso di investire molti più soldi in ricerca e sviluppo, partendo dai 710 milioni di dollari del 2006 fino ad arrivare agli oltre 10 miliardi nel 2016. Cosa ne sarà di iPhone nel futuro? Si parla ormai da anni di un ipotetico declino nelle vendite, di un tracollo dell'intera società perché basata troppo sul melafonino. Ad oggi possiamo dire che le supposizioni rimangono infondate con iPhone che, nonostante gli alti e i bassi, rimane ancora oggi il leader indiscusso nelle vendite globali come singolo modello di smartphone.