Il prossimo iPhone potrebbe costare 1.200 dollari: le ultime teorie

Il prossimo iPhone potrebbe portare diverse innovazioni nella line-up della Mela, come ad esempio un display OLED che copre l'intera superficie del dispositivo, un nuovo metodo per l'autenticazione, materiali premium. Tutto questo potrebbe arrivare con un pesante sovrapprezzo, paura che aleggia nell'aria ormai da parecchio tempo. Secondo le ultime teorie iPhone 8 potrebbe costare anche 1.200 dollari, quando negli USA i modelli attuali partono da 649 dollari.

L'ultima tornata di speculazioni sui prezzi del prossimo iPhone proviene da John Gruber, lo stesso che qualche anno fa aveva previsto un prezzo superiore a 10 mila dollari per alcune versioni di Apple Watch, intuizione che poi si è avverata. Le sue parole: "1.500 dollari come prezzo di partenza è troppo elevato. Credo che 1.200 dollari sia invece probabile per il modello base, con i più costosi che invece avranno un listino di 1.300 o 1.400 dollari".

Sebbene Gruber abbia una certa vicinanza con alcuni dei vertici di Apple, queste voci non si basano su soffiate provenienti da fonti interne, ma su un'intuizione del tutto personale. Lo scrittore statunitense non è il primo che parla di prezzi in salita per il prossimo melafonino, con le paure intorno a questa ipotesi che diventano sempre più fondate man mano che ci avviciniamo al rilascio dei prodotti atteso per la fine della stagione estiva.

Il sovrapprezzo è inevitabile, perché gli iPhone vendono in grandi numeri al lancio, costringendo la compagnia a produrre milioni di unità in tempi molto ridotti. Questo è uno dei motivi per cui Apple solitamente non è in grado di introdurre le ultime novità tecnologiche, come invece risulta possibile ai competitor di minor successo sul fronte puramente numerico. I componenti più avanzati sono, infatti, solitamente più difficili da produrre in grandi volumi.

E parlando di volumi, Apple potrebbe aver bisogno di garantire la disponibilità di decine di milioni di "iPhone 8" entro la fine del 2017. Se Apple lanciasse un nuovo iPhone estremamente costoso potrebbe riuscire a diminuire la domanda, aumentare i margini sulle vendite unitarie e, al tempo stesso, accettare di correre rischi maggiori aggiungendo più feature e parti difficili da implementare. Con una sola manovra potrebbe ottenere diversi risultati.

Senza ritardare il lancio del prodotto, altrimenti indispensabile per garantire i volumi di vendita attesi, Apple riuscirebbe ad ottenere un margine di guadagno del 30 o del 40% superiore posizionando il nuovo modello in una fascia di mercato mai esplorata a fianco di due modelli più tradizionali. Al tempo stesso il modello con display OLED è quello che i veri "fan" stanno cercando da anni, e per cui potrebbero essere disposti a pagare un caro sovrapprezzo.