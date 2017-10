Il nuovo iMac Pro oltre ad essere quanto mai potente potrebbe divenire anche il più costoso iMac mai venduto da Apple. La causa però non è riferita solamente all'azienda di Cupertino e ai suoi "giochi" di marketing ma anche e soprattutto all'aumento indiscriminato dei prezzi delle memorie DRAM che negli ultimi tempi sono vorticosamente cresciuti facendo salire i listini anche degli iPad, come avevamo già visto. Ecco che l'aumento dei costi di queste componenti potrebbe far lievitare ancora di più il già probabile elevato prezzo che Apple dovrebbe proporre per l'iMac Pro in arrivo nei prossimi mesi.

Tutto nasce dalla problematica di ottenere le componenti in grande numero. Sì, perché durante lo scorso anno le aziende produttrici avevano diminuito la produzione delle memorie a causa dell'abbassamento innaturale dei prezzi delle stesse. Ecco che al momento sono pochi i magazzini che permettono di distribuirle e chiaramente gli stessi regolano a loro piacere il prezzo aumentato fino al 17% nell'ultimo periodo. Questo non ha fatto altro che far lievitare anche i prezzi dei prodotti che li utilizzano il tutto a discapito dell'utente finale che deve pagare di più ottenendo però lo stesso dispositivo.

I primi effetti di tutto ciò erano apparsi già con gli iPad di Apple che proprio a causa del maggiore costo delle DRAM hanno subito un aumento dei prezzi mantenendo le stesse specifiche tecniche. L'aumento non ha compreso gli iMac i quali però usano memorie DDR4 a 2400 Mhz e non quelle ECC DDR4 a 2666 Mhz che invece saranno poste all'interno del nuovo iMac Pro il quale potrebbe addirittura raggiungere i 128GB di RAM partendo dai canonici 32GB. La preoccupazione di un rincaro potrebbe risultare reale e i 4.999 dollari dichiarati come prezzo di listino da Apple durante il suo WWDC 2017 potrebbero essere un ricordo e si potrebbero superare cifre ben più alte.

Ricordiamo come il nuovissimo iMac Pro possederà un display Retina 5K da 27", processori Xeon fino a 18-core ed elaborazione grafica fino a 22 teraflops. Insomma il Mac più potente mai creato da Apple e soprattutto con un nuovo colore grigio siderale. Tecnicamente con i processori Intel Xeon di nuova generazione fino a 18-core, iMac Pro è progettato per gestire i flussi di lavoro professionali più complessi. Ha un’architettura flash, un nuovo design termico ed una capacità di raffreddamento fino all’80% migliore nello stesso design sottile e compatto dell’iMac. Oltretutto con il nuovo display Retina 5K da 27" supporta 1 miliardo di colori e permette la connessione con altri monitor grazie anche alla presenza della nuovissima GPU AMD Radeon Vega. SSD fino a 4TB e RAM fino a 128GB di memoria ECC, oltre a quattro porte Thunderbolt 3 che potranno collegarlo contemporaneamente anche a due array RAID ad alte prestazioni e fino a due monitor 5K.