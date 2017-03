Il nuovo iPhone si chiamerà iPhone Edition: ecco come sarà il telefono del decimo anniversario di Apple

Il nuovo iPhone 8 si chiamerà iPhone Edition e sarà completamente nuovo in molti aspetti proprio come tutti gli utenti si aspettano. Cambierà completamente il suo aspetto estetico e adotterà materiali quali l'alluminio e non il vetro come in molti hanno dichiarato. Avrà un sensore doppio della fotocamera posto in verticale per permettere l'uso del visore per la realtà aumentata e non utilizzerà alcun Touch ID sotto il display. Queste, in sintesi, le ultime informazioni provenienti direttamente da una fonte che si dichiara essere molto vicina agli impianti di produzione del nuovo iPhone di Apple e che dunque rivoluziona in qualche modo tutte le indiscrezioni ad oggi giunte in rete.

Il rapporto realizzato da iDrop News dunque presenta un iPhone Edition pronto a conquistare il pubblico affezionato alla mela morsicata ma anche tutti coloro che ad oggi non ancora visto di buon gusto le scelte adoperate dall'azienda di Steve Jobs prima e Tim Cook ora. Il nuovo iPhone dunque si caratterizzerà per un aspetto completamente rivisto da Jony Ive in tutta la sua integrità con un corpo realizzato non in vetro, come in molti avevano dichiarato nelle scorse settimane, ma in alluminio per non incorrere in facili rotture dello stesso. In questo caso però al posteriore verrà posto in essere il nuovo sensore per le impronte digitali Touch ID che dunque potrebbe presagire un posizionamento di un più ampio display anteriore con maggiore superficie.

Proprio sul display, la fonte, parla non tanto di un pannello OLED completamente curvo ma di un display sagomato a 2.5D edge-to-edge che dunque permetterà di ottenere un effetto estetico fortemente elegante ma anche funzionale durante l'utilizzo quotidiano. Modifiche importanti potrebbero poi arrivare dalla fotocamera che risulterà ancora più evoluta dell'attuale con il mantenimento del doppio sensore ma con uno sviluppo verticale ben diverso da quello realizzato sugli attuali iPhone 7 Plus. Una scelta funzionale più che estetica visto che il nuovo iPhone Edition permetterà il supporto alla Realtà Aumentata e dunque una fotocamera posta in questo modo permetterà un più facile posizionamento all'interno di un visore virtuale.

Non mancherà chiaramente il nuovo chip Apple A11 del quale l'azienda di Cupertino sembra aver già avviato la produzione di massa grazie agli stabilimenti di TSMC. Un processore completamente nuovo, con processo produttivo a 10nm e dunque votato ad una maggiore efficienza di calcolo con un minor consumo della batteria. Batteria che potrà essere ricaricata non solo tramite il classico cavo ma anche tramite modulo wireless proprio come avviene con alcuni attuali smartphone della concorrenza. Infine alcune conferme sulla data di lancio del nuovo iPhone Edition che sembrano indirizzarsi come previsto verso il mese di settembre 2017.