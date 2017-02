Il mobile gaming è sempre più remunerativo, con AR e VR che scaldano i motori

App Annie e IDC hanno pubblicato un report congiunto dal titolo Gaming Spotlight 2016 Review, che analizza il mercato dei videogiochi mobile da diversi punti di vista, contestualizzandolo nel più ampio settore del gaming.

Danielle Levitas, senior vice president of research per App Annie, ha commentato: "Il 2016 è stato il miglior anno per i giochi mobile, con i consumatori che hanno speso il 25% in più circa rispetto all'anno precedente. Lo straordinario successo di Pokemon GO ha spinto i giochi mobile in avanti rispetto alle console, al PC e alle console portatili. Con la realtà virtuale e la realtà aumentata continuano ad emergere, ci aspettiamo che il mobile resti la piattaforma di gioco in grado di generare la maggior parte del fatturato".

E' interessante osservare che laddove i giochi hanno rappresentato il 35% circa dei download totali di iOS App Store e Google Play Store nel 2016, la spesa generata è stata superiore all'80% in tutto il mondo. Come già osservato lo scorso anno, inoltre, la spesa complessiva sui giochi per iOS è stata significativamente maggiore di quella su Google Play.

La crescita della Cina e del Giappone come roccaforti del gioco mobile è stata evidente nel 2016. Il titolo che lo scorso anno ha raccoltio di più su iOS è stato Fantasy Westward Journey, pubblicato dalla cinese NetEase. Su Google Play il primato va a Monster Strike, della giapponese Mixi. Tra gli altri dati interessanti, Pokemon GO ha generato globalmente circa 950 milioni di dollari di spesa diretta nel corso del 2016.

Interessante inoltre osservare come circa 24 milioni di utenti americani hanno giocato un titolo AR nel mese di settembre 2016 ed il 56% di questi con un'età al di sotto dei 25 anni. Circa 4,5 milioni di americani hanno giocato un titolo VR sul loro smarthpone nello stesso mese, principalmente giocatori hardcore: il 46% ha giocato per oltre 15 ore a settimana e la spesa media per consumatore è stata il 42% superiore della spesa media sul mobile gaming totale per il terzo trimestre 2016.

E proprio realtà virtuale e realtà aumentata si configurano come due trend molto forti nel panorama del mobile gaming: "Il 2016 è stato il punto di rottura per i giochi AR mobile. Dal momento che un gioco mobile VR di qualità richiede un hardware separato, è difficile che il gaming in realtà virtuale possa ripetere ciò che la realta aumentata ha fatto lo scorso anno. Le demografie dei giochi VR mobile puntano comunque ad una rapdia crescita di fatturato, e il fatto che una ampia parte dei giocatori VR mobile sono appassionati anche di contenuti eSports, implica che il gioco multiplayer competitivo emergerà coem importante driver per il mercato VR, mettendo una qualche distanza tra i fornitori di rilievo e la concorrenza" ha commentato Lewis Ward, research director of Gaming per IDC.