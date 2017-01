Il libro "Design by Apple in California" è disponibile da oggi anche in Italia

Il libro realizzato da Apple per celebrare il suo fondatore, Steve Jobs, ma anche il design dei suoi prodotti è disponibile da oggi anche in Italia. "Design by Apple in California", questo il titolo del volume, non è altro che un racconto tramite le immagini dei prodotti della casa di Cupertino che l'hanno caratterizzata nel corso di questi ultimi 20 anni. Una "foto-storia"realizzata con oltre 450 immagini dei dispositivi e dei loro processi produttivi.

Stiamo chiaramente parlando di un volume da collezionista e dunque decisamente pregiato che verrà venduto in due diversi formati da 260x324 mm e da 330 x 413 mm al prezzo rispettivamente di 199€ e 299€. Il libro è stato stampato in Germania secondo un processo particolare e soprattutto su di una carta speciale profilata in argento opaco. Utilizzate anche separazioni in otto diversi colori ed inchiostro che ha ridotto al massimo l'effetto fantasma.

Il libro è il prodotto di un lavoro realizzato in oltre 8 anni e vuole ripercorrere in maniera minuziosa tramite 450 immagini tutti i diversi prodotti che Steve Jobs ed il suo fidato Jony Ive hanno progettato e realizzato nel corso della loro vita. La narrazione ha inizio con l'iMac del 1998 per poi proseguire con immagini dei vari iPhone, MacBook ma anche accessori come la Apple Pencil.

L’idea di provare veramente a fare qualcosa di grande per l’umanità è stata la motivazione di Steve sin dall’inizio e rimane il nostro ideale e il nostro obiettivo per il futuro di Apple. Questo archivio vuole essere una semplice raccolta dei molti prodotti progettati dal team nel corso degli anni. Ci auguriamo che contribuisca a far capire come e perché esistono, e allo stesso tempo possa rappresentare una risorsa per gli studenti delle varie discipline di design. Sebbene sia un libro di design, non parla del team di design, del processo creativo o dello sviluppo dei prodotti. È una rappresentazione oggettiva del nostro lavoro che, ironicamente, descrive chi siamo. Descrive come lavoriamo, i nostri valori, le nostre preoccupazioni e i nostri obiettivi. La nostra speranza è sempre stata quella di essere definiti da ciò che facciamo anziché da ciò che diciamo.

Jony Ive, Chief Design Officer di Apple