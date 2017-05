Il biografo di Steve Jobs parla della (in)capacità di Apple di innovare

Walter Isacsson è l'ultimo biografo ufficiale di Steve Jobs, visionario del campo informatico ed ex CEO nonché co-fondatore di Apple. Oggi Presidente e CEO dell'Aspen Institute, Isacsson ha passato lunghi periodi a fianco di Jobs e ha avuto modo di valutare in maniera diretta l'operato della compagnia. Ed è per questo che fra le tanti voci che parlano della mela morsicata e del suo compianto creatore, quella di Isacsson è fra quelle da ascoltare con più attenzione.



Walter Isacsson - Fonte: CNBC

Il biografo di Jobs ha di recente affrontato un'intervista con la CNBC in cui ha detto la sua su Apple e la concorrenza diretta. Durante la conversazione è emerso che sul piano dell'innovazione la Mela non sarebbe più leader, superata da società come Google e Amazon: "Apple non è più la compagnia più innovativa", le sue esatte parole. "Hanno comunque delle ottime performance, ma in ambito assistenti virtuali le novità migliori vengono da Amazon e Google".

Uno dei punti cruciali che affronta Isacsson durante l'intervista è il mancato sfruttamento di Siri all'interno delle case dei tanti utenti della Mela. Apple è stata la prima ad inserire un assistente virtuale complesso all'interno dei sistemi operativi mobile, ma ha capitalizzato solo in parte questo traguardo mancando l'intuizione di introdurlo anche in tutte le case in qualità di punto centrale per la gestione delle stesse e di tutti gli elementi che le compongono.

Oggi sembra la cosa più scontata da fare, ma solo dopo che Amazon e Google hanno spianato la strada con i loro Echo e Home, assistenti virtuali per la casa che si fondano sulle tecnologie precedentemente sviluppate sul mobile. Un dispositivo di questo tipo da parte di Apple potrebbe essere annunciato a giugno, almeno secondo quanto rivelato da una serie di indiscrezioni non ufficiali, con un display integrato alla stregua del nuovo Echo Show di Amazon.

Ma Apple non deve innovare sempre e comunque per essere una "grande compagnia", ha sottolineato Isacsson, e che "non è nel DNA di Apple essere così". Non è infatti semplice parlar male della Mela in quanto a società multinazionale: gli ultimi risultati trimestrali di Apple parlano di un profitto di 11 miliardi di dollari e oltre 50 milioni di iPhone venduti, cifre molto elevate se consideriamo che gli appassionati sono in stand-by mentre aspettano il prossimo iPhone 8.