Il 79% dei profitti del mercato degli smartphone è di Apple, a Samsung il 14,6%

iPhone non vende molto se paragonato a tutte le controparti Android in circolazione, ma i margini di guadagno che spettano ad Apple sono enormi. A conferma di quanto appena scritto una nuova ricerca della società Strategy Analytics ottenuta dal Korea Herald che sottolinea come, con un utile annuo di 44,9 miliardi di dollari solo per la divisione smartphone, la Mela abbia raccolto il 79% dei profitti dell'intera categoria. Un'enormità se consideriamo quanti sono i competitor.

Il problema per Apple è che deve cercare un modo in cui differenziare i propri introiti, visto che un'unica fonte di guadagno potrebbe diventare un fattore pericoloso qualora il settore perdesse trazione e suscitasse meno interesse nei confronti degli acquirenti. Nel 2016 Apple ha generato complessivamente 53,7 miliardi di dollari, quindi meno di 10 miliardi non derivanti dalla divisione mobile della compagnia. Il tutto con una quota di mercato globale del 14,5%.

Secondo i dati, Apple è seconda solo a Samsung sul versante esclusivo dei volumi, laddove i coreani hanno avuto il 20,8% dell'intero mercato. Tuttavia i profitti della divisione mobile di Samsung sono considerevolmente inferiori, pari a 8,3 miliardi di dollari, quindi il 14,6% degli utili complessivi della categoria per il 2016. Uno dei "trucchi" di Apple è occupare con la sua line-up solo segmenti di mercato piuttosto elevati, caratterizzati da acquirenti più pronti a spendere.

Si tratta di una situazione tipica per la Mela, che da anni ci ha abituato a buoni - non eccezionali - volumi di vendita, e profitti straordinari. Una caratteristica che ha solleticato l'interesse di investitori e player nei mercati azionari e che ha garantito al titolo in borsa della società di schizzare in maniera significativa negli ultimi anni al punto da spingere la compagnia al primo posto fra tutte le compagnie del mondo per quanto riguarda il valore di capitalizzazione di mercato.

In passato i numeri di Apple erano anche più sorprendenti: nel primo trimestre del 2015 iPhone raccoglieva il 92% degli utili complessivi del settore con il 20% delle quote di mercato; nel quarto trimestre del 2014 Apple raccoglieva il 90% degli utili della categoria degli smartphone. In quest'ultimo caso a pilotare le vendite erano stati iPhone 6 e iPhone 6 Plus, smartphone che all'epoca erano riusciti a provocare un brusco calo nelle vendite per i dispositivi Android.