I vecchi iPhone 2G non sono ancora morti. In molte parti del mondo risultano ancora attivi

Gli iPhone 2G, 3G e 3GS non sono ancora del tutto morti. E' quanto si apprende da uno studio sul traffico dati mondiale per quanto riguarda gli smartphone di Apple che vede ancora percentuali di utilizzo tramite iPhone di prima generazione e non solo. Molti utenti in possesso di questi primi iPhone li utilizzano ancora e risultano essere addirittura l'1% di tutti gli iPhone presenti nel mondo. Una percentuale effettivamente bassa rispetto al totale ma che viene raggiunto da telefoni di ben 10 anni fa e che sul mercato non possiede alcun tipo di precedenti.

Analizzando la situazione si scopre come siano ancora attivi e dunque effettivamente utilizzati dagli utenti iPhone 2G, 3G e 3GS che soprattutto in Svezia raggiungono il picco dell'1%. Il paese scandinavo però non è l'unico visto che presenze di vecchi iPhone ve ne sono anche in Francia, Giappone, Brasile, Germania e addirittura in Italia per una quota decisamente misera (lo 0.5%) ma che comunque non può essere trascurata.

Le statistiche sono state esternate valutando l'origine della navigazione web e computando quindi quanti fossero gli smartphone Apple con display inferiore ai 4 pollici. In questo caso si è potuto constatare anche una percentuale che supera il 3.5% per iPhone 4 e 4S che dunque vengono ancora utilizzati rispetto alle nuove generazioni. Da non sottovalutare anche la presenza del primo iPod Touch che sempre tramite queste analisi si è scoperto come venga ancora utilizzato da molti utenti in giro per il mondo.

Se volete sapere invece quale risulta essere il form factor più utilizzato non possiamo che dirvi quello da 4.7 pollici. Sì perché l'iPhone con display da quelle dimensioni riesce a stare avanti ancora al più grande iPhone Plus con schermo da 5.5 pollici probabilmente non solo per una questione di dimensioni ma anche per un surplus di prezzo che in molti reputano decisionale rispetto alle proprie esigenze di utilizzo vere e proprie.