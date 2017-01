I nuovi iPhone supporteranno finalmente la ricarica rapida (e il tap to wake)

Mancano ancora parecchi mesi all'annuncio ufficiale dei nuovi iPhone, ma le indiscrezioni si susseguono forsennate ormai da tempo. Secondo i rumor più accreditati Apple potrebbe rilasciare tre modelli differenti, ma solo uno avrà le novità più eclatanti e un design realmente innovativo con display OLED curvo. I cosiddetti leak continuano a trapelare, e l'ultimo proviene da una fonte, nota nell'ambiente, che in passato ha rivelato parecchie novità su melafonini ancora non ufficializzati.

Nello specifico Sonny Dickson ha svelato al Forbes che tutti gli iPhone del 2017 avranno una feature lungamente attesa dagli appassionati Apple: la ricarica rapida. Questa sarà concessa da un nuovo chip, Tristar 3 Hydra, che gestirà la porta di ricarica. Non sappiamo ancora se la tecnologia utilizzata da Apple sarà compatibile con quelle attualmente sfruttate dalla concorrenza, anche se considerando il modus operandi della compagnia sarebbe bene non farci troppe illusioni.

Molto interessante il fatto che Dickson non abbia parlato di ricarica wireless, che è da tempo una delle feature più discusse fra quelle in arrivo sui prossimi iPhone. Stando alle voci Apple avrebbe scelto uno chassis in vetro, abbandonando l'alluminio, proprio per introdurre la possibilità di ricaricare lo smartphone senza doverlo collegare via cavo; e in aggiunta starebbe collaborando con Energous per la realizzazione di una tecnologia di ricarica a distanza, da ogni punto della stanza.

Affidandoci alle parole di Dickson, quindi, potremmo supporre che la tecnologia di Energous non sarà pronta nelle tempistiche previste per il rilascio dei nuovi smartphone Apple e verrà introdotta probabilmente sulle varianti successive.

L'insider della Mela ha inoltre parlato di un'altra feature che verrà integrata solamente sul modello premium con display OLED: si tratta del "Tap to wake", funzionalità già presente su Apple Watch e che probabilmente offre il massimo risparmio energetico solamente in abbinamento ad un display a LED organici. La funzione consente di toccare il display del dispositivo per attivarlo e visualizzare i contenuti presenti nella schermata di blocco prima di compiere la procedura per lo sblocco.