I nuovi iMac non supporteranno la modalità Target Display

Apple ha dichiarato in maniera inequivocabile che i nuovi iMac presentati le scorse settimane in occasione della WWDC non supporteranno la modalità Target Display, una funzionalità presente in alcuni modelli iMac commercializzati dal 2009 al 2014 che permetteva di utilizzare il sistema anche come monitor esterno per un altro Mac connesso tramite Mini DisplayPort o Thunderbolt.

La modalità Target display è stata introdotta per la prima volta con il sistema iMac 27 pollici immesso sul mercato nella tarda parte del 2009, e rappresentava un modo per trasformare iMac in un monitor così da poterne sfruttare lo schermo anche collegandovi altri sistemi.

La funzionalità è stata riproposta anche negli anni successivi, ma non è stata inserita nei sistemi iMac 5K di fine 2014, poiché una singola connessione Thunderbolt 2 non sarebbe stata in grado di pilotare la risoluzione nativa del display. Da allora nessun iMac ha più supportato la modalità Target Display.

La presenza di Thunderbolt 3 nei nuovi iMac 4K e 5K presentati ad inizio giugno ha lasciato sperare in una possibile reintroduzione della modalità. Apple ha però raffreddato gli animi chiarendo ufficialmente ad Appleinsider che la funzionalità Target Display non sarà presente nei nuovi sistemi e che non è prevista una sua reintroduzione nemmeno nel futuro.