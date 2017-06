Google interessata a Btrfs per Android

Google sarebbe interessata a utilizzare il file system Btrfs in Android, secondo quanto dichiarato da un ingegnere all'interno della mailing list del progetto. Il file system è in sviluppo da anni ma mancherebbe ancora di alcuni elementi essenziali perché Google lo adotti in Android, come riporta Phoronix.

Una delle aree in cui Btrfs (il cui acronimo sta per binary tree file system) viene ritenuto ancora immaturo è la cifratura nativa a livello dei file, fondamentale per Android. Al momento attuale Android utilizza EXT4, file system che viene preferito anche da un grande numero di distribuzioni Linux e che supporta nativamente la cifratura tramite fscrypt.

Btrfs è nato diversi anni fa con l'intento di portare molte funzionalità avanzate di ZFS, sviluppato da Sun per Solaris, anche nel mondo Linux. Tra le motivazioni alla base del progetto troviamo una migliore compatibilità con le memorie flash, la compressione nativa, i sottovolumi e gli snapshot. Proprio quest'ultima funzionalità potrebbe risultare utile in Android, soprattutto in fase di aggiornamento del sistema operativo.

L'interesse di Google potrebbe spingere gli sviluppatori a investire maggiormente sul progetto o, dall'altro lato, potrebbe essere Google stessa a dedicare delle risorse interne allo sviluppo per arrivare al raggiungimento degli obiettivi.