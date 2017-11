Google Assistant in Italiano: entro la fine dell'anno anche su iPhone

Google ha rilasciato da ieri il suo nuovo assistente vocale sia sui nuovi Pixel che sugli smartphone Android con almeno la versione Marshmallow. Un plus non indifferente per gli utenti italiani che potranno finalmente utilizzare l'assistente nella propria lingua chiedendo qualsiasi tipo di informazione ma anche e soprattutto impartire comandi utili per tutti i giorni. In questo caso il rilascio di Google Assistant per gli smartphone Android ha creato qualche dissapore agli utenti iOS che con Siri spesso non vanno molto in accordo. L'attesa però sembra essere breve perché Google ha intenzione di rilasciarlo anche per iPhone e iPad entro l'anno.

“L’Assistente Google è già disponibile su telefoni in diverse lingue in tutto il mondo e questa settimana ne aggiungeremo alcune nuove all’elenco, ovvero spagnolo negli Stati Uniti, in Messico e in Spagna e italiano in Italia. Adesso puoi dire “OK Google” e chiedere all’Assistente di riprodurre la tua canzone preferita, chiedere informazioni sul meteo, trovare indicazioni per casa e altro ancora”.

Abbiamo visto come il nuovo Google Assistant risulti molto cordiale e soprattutto colloquiale con l'utente e questo grazie alla presenza del Machine Learning che in Google hanno utilizzato al massimo per ottenere il meglio per gli utenti. Ecco che si potrà chiedere il classico tempo meteorologico ma anche informazioni su di un luogo specifico come su di un monumento. Quello che rende ancora più interessante Google Assistant è la possibilità di mantenere attiva la conversazione senza dover obbligatoriamente realizzare frasi ad hoc per lui. Si potrà parlare come se si fosse di fronte ad una persona.

Se per il momento tutto questo è a discrezione degli utenti Android molto presto sarà possibile usarlo anche per gli utenti Apple. Google ha infatti assicurato che il suo nuovo Assistant arriverà anche per iPhone e iPad entro la fine di questo 2017 in italiano e basterà possedere un device con iOS 9.1 o versioni successive. Insomma Siri è avvertita.