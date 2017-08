Google Assistant arriva su iOS anche in Europa ma niente Italia ancora

Durante lo scorso Google I/O 2017, l'azienda di Mountain View, dichiarò ufficialmente che avrebbe ampliato la disponibilità del suo assistente virtuale Google Assistant anche ad altri paesi oltre agli USA. Promessa mantenuta visto che da poco anche in Francia, Regno Unito e Germania è possibile utilizzare l'assistente creato appositamente da Google per ogni tipo di richiesta da parte degli utenti direttamente nel proprio smartphone. Una novità importante che amplia il range di utilizzo di Google Assistant, relegato solo al popolo americano fino ad oggi, e che sembra possa arrivare quanto prima anche in Italia seppure quest'ultima risulta ancora fuori dal primo rilascio.

Sappiamo come Google Assistant risulti "uno dei prodotti più importanti strumenti utilizzati ad oggi" ed in effetti è disponibile per oltre 100 milioni di dispositivi un'ampiezza incredibile che ha permesso agli utenti di ottenere qualsiasi tipo di informazione in tempo reale ma anche di essere aiutata a trovare soluzioni più o meno importanti durante le attività di tutti i giorni. Con Google Assistant, il 70% delle richieste da parte dell'utente avviene con un linguaggio naturale e non tramite delle parole chiave. Un aspetto da non sottovalutare che permette agli utenti di interagire in maniera ancora più discorsiva e senza dover sottostare a precise frasi prestabilite e che in qualche modo rallentano o addirittura non fanno utilizzare l'assistente.

Tutto questo chiaramente ha richiesto un lavoro extra nella traduzione in altre lingue quali il francese, l'inglese o appunto l'italiano. Con Google Assistant sappiamo bene come sia possibile avere implementazioni importanti su consigli o operazioni quotidiane e con la nuova versione sia possibile ora anche utilizzare una tastiera inserendo manualmente le richieste. Tra le novità annunciate al Google I/O 2017 abbiamo anche l'aggiunta di nuove azioni come il pagamento di articoli online o anche la lettura delle notifiche senza dover chiaramente toccare lo smartphone.

Le prime tracce di Google Assistant in italiano si erano avute qualche settimana fa con la traduzione in lingua italiana di "Actions on Google" ossia i servizi di terze parti di Google Assistant che non fanno altro che preannunciare l'arrivo anche per l'Italia dell'assistente di Mountain View. In questo caso la dirigenza aveva preannunciato un arrivo entro la fine del 2017 che sembra dunque concretizzarsi grazie a quest'ultimo rilascio per i paesi di Germania, Regno Unito e Francia.