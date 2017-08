Google, 3 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il predefinito su iOS

Il rapporto fra Google e Apple è piuttosto complesso visto che le due società sono sia partner commerciali che concorrenti. Ad esempio, essere il motore di ricerca predefinito su Safari Mobile consente a Google profitti enormi, con il 50% del fatturato proveniente dalle ricerche mobile maturato grazie ai dispositivi iOS. E, secondo una nuova stima effettuata da Bernstein nei giorni scorsi, Google investe grosse cifre per rimanere in prima linea anche su iOS.

La società finanziaria ha infatti stimato che Google pagherà circa 3 miliardi di dollari ad Apple nel 2017 per rimanere il motore di ricerca predefinito su iOS. L'accordo è decisamente proficuo per Apple, sia sul piano del profitto (quasi tutti i soldi andranno dritti nelle casse di Cupertino) che su quello del consolidamento dei servizi proprietari. In questo modo Google potrebbe contribuire per circa il 5% degli utili operativi totali di Apple per l'anno in corso.

Non sarebbe la prima volta in cui Google versa dei soldi per rimanere in posizione dominante su Safari. Le ultime notizie certe risalgono allo scorso 2014, in cui alcuni documenti rivelavano che Google aveva pagato circa 1 miliardo di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca di default sul sistema operativo concorrente. Entrambe le società sono evidentemente molto interessate a mantenere l'accordo, ma Google potrebbe decidere prima o poi di non aggiornarlo.

Se le cifre in ballo diventassero troppo elevate i vertici di Mountain View potrebbero confidare nella propria posizione dominante del mercato e negli utenti iOS, che potrebbero continuare ad utilizzare Google anche se non fosse la soluzione predefinita utilizzata nel sistema operativo. Google ha allentato la presa su iOS con altri servizi in passato: con iOS 6 è stata eliminata Google Maps fra le app native, così come era avvenuto in precedenza anche con YouTube.