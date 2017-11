Gli iPhone del 2018 avranno antenne migliori e supporto al 4G LTE 1 Gbps

Gli iPhone di questa generazione sono stati appena lanciati ma già si parla dei nuovi, quelli che debutteranno nel 2018. Secondo quanto riporta Ming-Chi Kuo di KGI Securities in una nota rivolta agli investitori i nuovi iPhone utilizzeranno moduli aggiornati per le antenne (LCP, liquid crystal polymer) che consentiranno trasmissioni di dati più veloci su reti LTE. I moduli sotto la scocca saranno almeno due, come iPhone X, ma con migliorie per supportare lo standard 4x4 MIMO.

"L'aggiornamento del design dell'antenna è un fattore determinante per l'aumento della velocità di trasmissione dati su rete LTE sui modelli di iPhone del 2018", ha dichiarato l'analista. "La tecnologia LCP è migliore della PI, in termini di proprietà dei materiali, e offre vantaggi sulla gestione delle alte frequenze, sulle prestazioni e sulla resistenza all'umidità. Stimiamo che i nuovi iPhone della seconda metà del 2018 verranno equipaggiati con due antenne LCP LTE proprio come iPhone X, o forse anche più, ma con specifiche migliori per supportare lo standard 4x4 MIMO".

La scorsa settimana lo stesso Kuo aveva rivelato alcune novità relative ai modem utilizzati nei prossimi modelli di iPhone, che dovrebbero essere Intel XMM 7560 e Qualcomm Snapdragon X20, con l'abbandono di Qualcomm che potrebbe avvenire solo l'anno successivo. I due modem dovrebbero garantire velocità di trasferimento dei dati superiori rispetto ai modelli attuali, tuttavia da soli non bastano e le nuove antenne sono un'innovazione necessaria per raggiungere le velocità concesse teoricamente dalle tecnologie che Apple intende adottare.

In precedenza Kuo ha affermato che si aspetta tre nuovi iPhone per il 2018: un successore di iPhone X da 5,8 pollici e display OLED, una variante da 6,5 pollici anch'essa OLED e infine un nuovo modello da 6,1 pollici con pannello LCD dal prezzo più basso. Tutti i nuovi modelli avranno un display borderless con supporto a Face ID.