Gli Apple Store sono i negozi fisici più redditizi negli USA. Vendono più delle gioiellerie

Gli Apple Store sono una "miniera d'oro". E' quanto emerge da una ricerca di eMarketer e CoStar che ha valutato come i negozi fisici al dettaglio di Apple risultino più redditizi addirittura di una gioielleria con entrate record in base al metro quadrato. Secondo i dati in possesso dalle due società di ricerca si scopre come ogni metro quadrato degli Apple Store permetta una redditività pari a 5.546 dollari che è decisamente superiore a qualsiasi altro tipo di attività inerente le vendite.

In questo caso gli Apple Store in territorio americano riescono a superare i valori di redditività addirittura di negozi americani come Tiffany & Co. che si può permettere valori di 2.951 dollari a piede quadro di superficie o anche i distributori di benzina Murphy USA che arrivano a superare i 3.721 dollari ma che sono ben distanti da quanto realizzato dagli Store di Apple. Un valore davvero incredibile che solo l'azienda di Cupertino riesce a totalizzare con un rientro in termini economici superiore ad altre realtà economiche.

Interessante scoprire anche come Apple abbia ottenuto una diminuzione in termini di redditività rispetto agli anni passati. Sì, perché secondo i dati in possesso di eMarketer è possibile osservare un calo del valore degli Apple Store al piede quadrato che nel 2011 si era attestato a 5.626 dollari mentre nel 2012 era addirittura arrivato a 6.050 dollari. Un calo fisiologico che in qualche modo è in linea con i numeri delle vendite dell'azienda la quale si appresta a breve a vendere il nuovo iPhone 8, il quale secondo la società di ricerca, farà impennare ancora di più il valore a piede quadro dei negozi di Apple.

Un successo che giunge dopo un lavoro certosino da parte di Apple per mettere a punto un negozio il più possibile all'avanguardia e soprattutto superiore rispetto a qualsiasi altro rivenditore di prodotti tecnologici. Gli Apple Store sono sinonimi di assistenza e di accoglienza per i clienti che ben pochi altre aziende riescono a realizzare nei propri negozi al dettaglio. L'espansione dei negozi ufficiali di Apple è sempre all'ordine del giorno con l'apertura di nuovi punti vendita nelle zone più disparate del mondo dai paesi dell'Asia a quelli dell'europa passando anche chiaramente per quelli americani.