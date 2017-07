Gli acquisti su App Store potranno essere fatti utilizzando anche PayPal. Ecco come aggiungerla

A partire dalla giornata di oggi sarà possibile effettuare acquisti sugli store digitali Apple utilizzando come metodo di pagamento anche PayPal. Tutti gli utenti dunque potranno usare il proprio conto del famoso servizio PayPal per per pagare acquisti direttamente su App Store ma anche su Apple Music, iTunes e iBooks. La novità, disponibile anche in Italia ed altri 10 paesi nel mondo, è stata introdotta silenziosamente da Apple che dunque offrirà questo tipo di pagamento a tutti coloro che possiedono un iPhone, un iPad ma anche un iPod Touch o un Mac e non vogliono inserire le credenziale delle proprie carte di credito.

Utilizzare PayPal come metodo di pagamento è quanto mai semplice visto che nel momento dell'acquisto basterà selezionare nel proprio account privato di Apple appunto la piattaforma online di pagamento PayPal. In questo caso per renderla predefinita basterà andare in impostazioni e dopo aver realizzato il login con l'ID Apple selezionare PayPal in modo da poterla utilizzare sempre. Un metodo sempre più utilizzato dagli utenti per la sua sicurezza ma anche e soprattutto per il suo essere semplice e veloce.

Paypal va così ad aggiungersi ai metodi di pagamento disponibili su App Store, Apple Music, iTunes e iBook. L'aggiunta è stata necessaria "per soddisfare la crescente domanda di intrattenimento digitale" ha dichiarato Bill Ready EVP e COO di PayPal, secondo cui la disponibilità di PayPal nei servizi di Apple aumenta ulteriormente la visione della società di fornire ai clienti "diversi modi per facilitare gli acquisti mobili, come chiedere a Siri di effettuare un pagamento utilizzando l'applicazione PayPal".

Per pagare dunque con PayPal basterà: