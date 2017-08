Gboard su iOS: la tastiera di Google si aggiorna introducendo l'integrazione con Maps e YouTube

Novità importanti per quanto riguarda la tastiera di Google che viene aggiornata dal colosso di Mountain View alla versione 1.8. In questo caso le novità riguardano nuove integrazioni della Gboard con altre applicazioni e soprattutto la possibilità di disegnare a mano ogni tipo di cosa per poterla poi condividere con gli amici. La tastiera di terze parti realizzata da Google dunque permette di aumentare la possibilità di utilizzo anche su iOS rispetto a quanto viene fatto con la keyboard standard di Apple e permette dunque anche agli utenti di iPhone e iPad di ottenere molte cose in più rispetto al solo scrivere.

Come detto le novità nella versione 1.8 della Gboard riguardano l'integrazione nelle tastiera delle applicazioni quali Maps e YouTube. In questo caso per quanto riguarda l'implementazione con le mappe di Google gli utenti potranno ottenere informazioni sulla navigazione da poter condividere con altri utenti senza dover obbligatoriamente entrare nell'applicazione specifica. Stessa cosa potrà essere fatta con i video su YouTube. Sì, perché anche in questo caso basterà fare la ricerca direttamente sulla tastiera per poter poi condividere il video direttamente alla tastiera.

Oltre a queste due novità, Google, ha deciso di implementare anche la funzionalità del disegno a mano libera. In questo caso gli utenti potranno letteralmente disegnare a mano libera sulla tastiera ogni tipo di cosa per poi poterla condividere con gli altri. In questo caso basterà tappare sul pulsante delle emoji e selezionare la penna dando poi libero sfogo alla fantasia. Ecco il changelog della nuova versione della Gboard di Google:

Ora con un tocco del tasto G, avrete accesso ad entrambi i servizi Maps e YouTube, rendendo più facile che mai la condivisione dei contenuti di navigazione e video!

La nuova funzione Ink consente di disegnare e condividere le tue creazioni direttamente dalla tastiera. Per iniziare a disegnare, basta toccare il pulsante emoji e quindi l'icona della penna!

La nuova versione 1.8 della Gboard è in roll out già su App Store e dunque sarà disponibile per tutti sugli iPhone o sugli iPad che la supporta. Per chi non avesse ancora avuto modo di scaricarla e dunque utilizzarla ecco la pagina di riferimento sull'iTunes App Store.