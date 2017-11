Galaxy Note 8, problemi di freeze su alcuni dispositivi

Google non è l'unica compagnia a dover affrontare problemi sui propri top di gamma. Secondo quanto si apprende sui forum ufficiali Samsung, infatti, anche alcuni Galaxy Note 8 starebbero soffrendo di problemi di natura apparentemente software. Alcuni utenti riportano infatti di "freeze" all'apertura di alcune applicazioni d'uso frequente, fra cui Contatti, Messaggi e anche Telefono. I modelli che soffrono di questi problemi vanno in stallo e costringono al riavvio.

Sembrano essere parecchie le varianti del dispositivo a soffrire di questi problemi, sia il modello SM-N950U diffuso fra gli operatori telefonici americani, sia la versione sbloccata in vendita in Europa (SM-N950F) e quella Dual SIM (SM-N950D). Pare che i freeze siano causati da un bug presente nell'app Contatti, tuttavia ad oggi manca una conferma ufficiale da parte di Samsung, con la teoria che è nata sullo stesso forum e dagli stessi utenti che hanno riscontrato il problema.

I freeze si verificano in diverse circostanze: quando si richiama il tastierino numerico, quando si effettuano chiamate dalla lista delle chiamate recenti e dei contatti, quando si seleziona un contatto nell'app telefonica o nell'app Messaggi, quando si carica un file Excel da un'email, quando si aprono i contatti o si usa la lista dei contatti, ma anche all'apertura di app native e di terze parti. I freeze possono avvenire anche durante la carica notturna o una chiamata telefonica.

Una volta che il telefono va in stallo l'utente non ha molte possibilità: forzare il riavvio del terminale o aspettare che la batteria si dreni completamente. Alcuni utenti hanno cercato di risolvere la problematica disinstallando applicazioni, ripristinando le condizioni di fabbrica, ma non è stata ancora trovata una soluzione. Si attende, pertanto, una risposta ufficiale da parte di Samsung, anche se i problemi sono presenti su un numero ridotto di unità del terminale.