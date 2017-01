Foxconn e Apple pianificano investimento da 7 miliardi di dollari negli USA

Il produttore taiwanese di iPhone, Foxconn, sta valutando un investimento da ben 7 miliardi di dollari insieme ad Apple per realizzare un impianto di produzione di display negli Stati Uniti. Secondo Nikkei Asian Review, alcuni fra i giornalisti che hanno assistito al party di fine anno di Foxconn hanno sentito Terry Gou parlare di un accordo con la Mela per investire su uno stabilimento negli Stati Uniti capace di produrre dai 30 mila ai 50 mila posti di lavoro.

L'incremento nella domanda per display di ampie dimensioni ha reso la produzione locale una soluzione migliore rispetto alla spedizione dalla Cina agli Stati Uniti, ha dichiarato Gou durante la serata. E in aggiunta allo stabilimento per i display Foxconn sta considerando la realizzazione di un nuovo impianto di stampaggio in Pennsylvania, con la posizione scelta sulla base di alcune discussioni con esito positivo effettuate di recente con i funzionari dello stato americano.

Gou ha inoltre detto che Smart Technologies, una startup canadese che si occupa di display interattivi controllata da Foxconn, potrebbe spostarsi nei confini USA dopo che Trump ha segnalato una possibile rinegoziazione del North American Free Trade Agreement. L'aumento del protezionismo è inevitabile con l'ascesa di Trump alla presidenza degli USA, tuttavia c'è un forte dubbio che gli acquirenti siano disposti a spendere di più per prodotti realizzati in loco.

Queste le sue parole: "Nel futuro i prodotti costruiti negli Stati Uniti potrebbero costare anche 500 dollari in più, ma non è detto che questi funzionino meglio di smartphone da 300 dollari. Continueremo ad investire in Cina, perché è il mercato più grande. E perché dovremmo dimenticarci del mercato più grande?".

Lo stabilimento di Foxconn a Zhengzhou, in Cina, produce ogni anno oltre 100 milioni di iPhone e considerando la produzione in Taiwan e Hong Kong, la Cina è stata protagonista di più del 19% del fatturato globale di Apple del quarto trimestre del 2016. Dall'aumento delle tensioni fra i due paesi, però, Foxconn potrebbe beneficiarne sfruttando a proprio vantaggio diverse province della Cina, o addirittura paesi differenti, che entrerebbero in competizione su investimenti da parte della società.

Gou ha infine precisato che comunque Foxconn rimarrà prevalentemente in Cina e che nessuno stabilimento già attivo verrà trasferito in altri paesi come gli Stati Uniti.