Focos: l'app gratuita capace di creare ancora più effetto ''bokeh'' con la dual cam dell'iPhone

Gli iPhone 7 ed 8 Plus ma anche il nuovo iPhone X in arrivo permettono di usare lo smartphone anche per realizzare scatti professionali che spesso risultano ancora più interessanti di alcune macchine fotografiche in commercio. Poche ma buone le modalità di scatto che gli utenti iOS possono mettere in pratica anche se grazie a sviluppatori ed applicazioni esterne è possibile amplificare tali modalità soprattutto ora che i sensori risultano essere due. In questo caso ecco che la famosa modalità "ritratto" che proprio con iPhone 7 Plus è entrata nel gergo degli utenti Apple potrà essere potenziata in modo del tutto gratuito grazie all'applicazione Focos che garantirà un effetto Bokeh come mai si è visto con scatti da smartphone.

Se sei un fan dello sfuocato allora questa nuova applicazione potrà fare al caso tuo visto che permette di amplificare l'effetto Bokeh molto di moda negli ultimi tempi negli scatti da smartphone. Creato dallo stesso sviluppatore indie che sta dietro applicazioni come Colorburn e MaxCurve, Focos prende gli scatti realizzati dall'utente nella modalità Portrait di iPhone 7 Plus, 8 Plus o X e li rende ancora più "professionali" aggiungendo effetti bokeh realistici e soprattutto personalizzabili per intensità e altri parametri.

Non solo perché Focos permette di scegliere diverse forme da applicare come effetto bokeh oltre a poter generare effetti sfuocato più professionali selezionandoli tra le varie opzioni dell'applicazione. L'utente dunque potrà importare le foto direttamente dalla modalità ritratto e modificare lo sfondo mettendo a fuoco un soggetto rispetto ad un altro chiaramente in un secondo momento.

L'applicazione sembra funzionare a dovere e chiunque voglia sperimentare l'applicazione Focos potrà essere scaricata direttamente dall'AppStore di Apple a questo indirizzo anche se solo per gli utenti con iPhone 7 o 8 Plus ed iPhone X.