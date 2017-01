Ecco l'iPhone con la rotella dell'iPod, il prototipo (software) che non vide mai la luce

Un prototipo delle prime fasi di progettazione dell'iPhone è stato condiviso online da Sonny Dickson, con una collezione di immagini e un video che mostrano parte di una delle versioni di iPhone creata e testata da Apple prima della commercializzazione del modello finale che conosciamo tutti. L'iPhone con la click wheel sarebbe stato molto diverso da quello che conosciamo oggi, ma avrebbe avuto qualche elemento in comune, come lo chassis in alluminio e il display touch.

Avrebbe utilizzato però un altro sistema operativo rispetto a quello che oggi chiamiamo iOS. Internamente si chiamava Acorn OS e si sarebbe basato principalmente sulla ghiera cliccabile tipica degli iPod. Nel prototipo mostrato da Dickson vediamo la schermata suddivisa in due parti: quella superiore con l'interfaccia vera e propria, quella inferiore con un menu composto da quattro voci e una enorme rotella interattiva che, attraverso la sua rotazione, consente la navigazione fra i vari elementi dell'interfaccia. Premendo al centro si conferma l'azione.

"Invece dell'interfaccia moderna basata sul touch che oggi chiamiamo iOS, il sistema operativo prototipale si chiamava Acorn OS (era un nome in codice interno), nome che deriva dalla ghianda mostrata all'avvio (acorn è infatti il corrispettivo inglese di ghianda)"

Non si sa molto altro del dispositivo, a parte il fatto che è molto diverso dall'iPhone che conosciamo oggi, e solo poche unità con Acorn OS esistono ancora, con le altre che sono state probabilmente distrutte da Apple. La compagnia ha infatti impiegati che si occupano solamente della distruzione di questo tipo di prototipi".

Dickson parla inoltre di un brevetto Apple del 2006 che mostra un device multi-touch con click wheel opzionale per dimostrare l'autenticità del prototipo di cui parla. Autentico o meno, l'iPhone con fattezze simili all'iPod è un argomento ben noto agli appassionati di tecnologia: nel 2005 quando Steve Jobs lavorava sullo smartphone aveva messo in competizione diretta due team, in modo da confrontarne le idee. Da una parte Tony Fadell, inventore di iPod, dall'altra Scott Forstall.

I due rappresentavano l'incarnazione di altrettante idee differenti: Fadell puntava sull'espansione del sistema operativo degli iPod, Forstall su una versione estremamente compatta del sistema operativo dei Mac. Alla fine ad avere la meglio fu Forstall e pare che il software mostrato da Dickson in questi giorni non sia altro che una reminiscenza del lavoro svolto dal team perdente, prima di essere stato del tutto accantonato da Apple in favore del sistema operativo che conosciamo oggi.