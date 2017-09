Ecco iPhone 8: online il primo video con lo smartphone in funzione (ma è davvero lui?)

Manca una settimana al lancio di iPhone X (o iPhone 8) e, dopo aver avuto le ultime delucidazioni per quanto riguarda quello che sarà il nome reale, trapela online un discutibile video a bassa risoluzione che immortala il dispositivo in funzione. È il primo della sua "specie", e siamo sicuri che nei prossimi giorni ce ne saranno molti altri che seguiranno questo esempio: il video dura pochissimi secondi, quel poco che basta per suscitare l'interesse degli appassionati.

Impossibile dire se il telefono cellulare sia effettivamente l'iPhone X originale o un modello contraffatto per riprodurre le sembianze del prossimo melafonino. Del resto lo smartphone è apparso innumerevoli volte per mano di innumerevoli fonti e ha pochissimi segreti da celare, almeno sul piano estetico. A far crescere i dubbi sull'attendibilità del video (pubblicato su Reddit) sono alcuni elementi: primo fra tutti si vede solo il display acceso, non lo smartphone e la sua scocca posteriore.

L'elemento che fa pensare che il modello ritratto sia iPhone X è il piccolo inserto nell'area superiore del display, l'unica parte della superficie frontale del dispositivo che non è coperta dal display stesso. Qui vengono contenuti capsula telefonica con altoparlante integrato, fotocamera frontale e i vari sensori. L'aspect-ratio del display sembra essere prossimo ai 18:9, un aspect-ratio mai visto su iOS ma che è stato già usato dalla concorrenza basata sul sistema operativo Android.

Nella fattispecie, ci sono diversi launcher per il sistema operativo del robottino verde capaci di replicare in maniera certosina l'interfaccia utente degli iPhone, e con il livello di luminosità presente nel video non sarebbe poi così difficile contraffare uno smartphone (ad esempio un LG G6) per farlo apparire con la capsula superiore a mo' di iPhone X. Inoltre, pare che la stessa capsula superiore non sia perfettamente simmetrica, anche se questo potrebbe derivare dalla scarsa qualità del video.

Un altro campanello d'allarme deriva dalla disposizione delle icone nella barra di stato superiore: su iOS Wi-Fi e ricezione dati sono storicamente posizionati sulla parte sinistra, mentre sul modello che appare in video si trovano sulla destra, proprio come avviene tipicamente su Android. Apple potrebbe cambiare la disposizione degli elementi della barra di stato per rispondere alle esigenze del nuovo modello, tuttavia su iOS 11 non ci sono tracce in tal senso.

È anche vero che l'orologio (che nel modello ritratto è sulla parte sinistra) ha bisogno di una nuova collocazione nella barra di stato, dal momento che su iOS viene posizionato al centro dove su iPhone X ci sarà l'inserto con la capsula telefonica. Insomma, il video potrebbe essere una bufala ma potrebbe anche essere il vero iPhone X, per la prima volta apparso funzionante nei meandri della grande rete. I dubbi si placheranno il 12 settembre, data in cui Apple lo svelerà al mondo.