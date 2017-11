Ecco il wallpaper con gli interni di iPhone X che sta avendo successo fra i geek

Il teardown di iPhone X effettuato da iFixit ha mostrato nel dettaglio tutti i segreti che nasconde al suo interno il nuovo melafonino con design borderless. Fra questi soluzioni inedite nel settore, come la batteria con forma ad L o un livello di miniaturizzazione "senza precedenti" per la scheda logica. Inoltre, iPhone X è il primo a vantare un sistema di scansione tridimensionale per la fotocamera frontale, che dà vita a Face ID, e ha naturalmente un bel display OLED.

Insomma, il nuovo melafonino può piacere o non piacere, ma è indubbio che sotto la scocca ci sia il meglio che la tecnologia abbia da offrire oggi agli appassionati. Ed è per questo che il wallpaper degli interni di iPhone X, che di certo non è poi così bello a vedersi, sta riscuotendo un buon successo fra le testate internazionali che ne hanno parlato copiosamente nelle scorse ore. Per i feticisti dell'hardware e chi gode nel vedere componenti elettroniche, non può esserci di meglio.

iFixit ha condiviso l'atipico wallpaper mercoledì, con l'obiettivo di dare agli utenti l'idea di trovarsi di fronte allo smartphone "nudo" mentre lo si utilizza. Il tutto anche merito del display OLED senza cornici e dalle grandi doti qualitative del pannello Samsung integrato. A differenza degli altri anni iFixit ha offerto anche una versione ad alta risoluzione realizzata ai raggi X, che dà un punto di vista inedito di quelle che sono le componenti interne dello smartphone.

Questa la descrizione:

"Con questi wallpaper è come se guardassi direttamente attraverso lo schermo e fossi al centro dello smartphone, come se potessi vederlo ai raggi X. E, parlando di raggi X, quest'anno abbiamo due opzioni per voi: una fantastica immagine ad alta risoluzione, e un'immagine ai raggi X degli interni di iPhone X. Inoltre, il display edge-to-edge rende questi particolari wallpaper l'ideale per il vostro smartphone".

I wallpaper possono essere scaricati a piena risoluzione a questo indirizzo, sul sito iFixit, cliccando sulle immagini relative e poi salvandole sul dispositivo. Utilizzano la risoluzione nativa di iPhone X e, soprattutto, il rapporto prospettico del suo display, ma se volete i wallpaper degli interni di ogni iPhone nella pagina trovate i link per scaricarli. iFixit suggerisce che i due wallpaper possono essere impostati sia come sfondi fissi, che con effetto parallasse.