Cooler Master Cosmos C700P, case senza compromessi per veri appassionati

La famiglia Cosmos è da parecchi anni uno dei punti di riferimento indissolubili nella fascia alta dei case per PC, e il nuovo Cooler Master Cosmos C700P vuole essere l'ennesima conferma in tal senso. Si tratta di un case per PC di grosse dimensioni pensato - a detta del produttore - per chi desidera "assemblare una dream machine" con un prodotto che unisce estetica, funzionalità e tecnologia. Cosmos C700P prende come riferimento il MasterConcept, usandone alcuni elementi.

Uno dei pilastri del nuovo case è la flessibilità, con l'assemblatore che è stato messo in primo piano nelle fasi di progettazione. Si parte dal vassoio della scheda madre, che è rimovibile e rotante di 90°: facendolo si può posizionare la scheda video in verticale per ottimizzare il flusso d'aria all'interno del telaio, permettendo quindi all'aria calda di spostarsi naturalmente verso l'alto trovando minori interferenze per uscire dal case e consentire un buon flusso dell'aria fredda.

Il vassoio può essere addirittura posizionato sul lato opposto per creare un layout inverso. Rimuovendolo si libera spazio per installare l'hardware su una superficie piana prima di posizionarlo all'interno del case. Non mancano ovviamente i caratteri distintivi della famiglia Cosmos, come le maniglie in alluminio adesso ridisegnate con un aspetto più moderno. L'obiettivo è sempre lo stesso: consentire un comodo trasporto nonostante le dimensioni pachidermiche del case.

Lateralmente troviamo un pannello in vetro temperato lavorato in modo da presentare due bordature curve, capace di offrire un'ampia visione dei componenti interni del sistema pur ottenendo una grande resistenza rispetto al plexiglass tradizionale. Sulla parte superiore troviamo infine alcune fasce LED RGB e una retroilluminazione interna integrata controllabili attraverso l'interruttore sul pannello I/O, che contiene anche una porta USB 3.1 di Tipo C.

Leggendo la lista delle specifiche tecniche troviamo dati molto interessanti: le dimensioni di 639 x 306 x 651 millimetri e il peso (senza componenti) di ben 26,2 chilogrammi fanno capire che Cosmos C700P non è uno chassis per tutti. Supporta le motherboard più diffuse sul mercato (Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX), di 8 slot d'espansione, un bay da 5,25" che, se rimosso, può espandere i bay integrabili per i dischi da 8 a 9. Le porte USB 3.0 Tipo A sono quattro.

Nel pannello I/O troviamo infine un tasto per controllare la velocità delle ventole. Preinstallate ne troviamo tre, tutte da 140 millimetri, di cui due sul frontale e una sul posteriore. Il case ne supporta un totale di 9 e può integrare diversi radiatori per kit di raffreddamento a liquido da 360 millimetri o anche uno da 420 millimetri. I dissipatori a torre per la CPU sono anch'essi supportati, a patto che non superino i 198 millimetri di altezza.

Cooler Master Cosmos C700P sarà disponibile al pubblico a partire dalla fine del mese di ottobre ad un prezzo consigliato al pubblico, certamente non popolare, di 334 euro.