Consumer Reports cambia idea e adesso raccomanda i nuovi MacBook Pro

Consumer Reports ha pubblicato i nuovi risultati dei test sull'autonomia dei MacBook Pro rilasciati nel 2016, i primi in assoluto a non essere stati "raccomandati" dalla testata statunitense. Nelle analisi condotte da CR la durata della batteria dei nuovi portatili professionali Apple risultava infatti troppo altalenante e poco prevedibile, con la società che si è subito mostrata pronta a collaborare con i redattori per capire le motivazioni alla base dello strano comportamento.

In seguito alla collaborazione fra le due parti è stato scoperto un bug su Safari che potrebbe essere stato il responsabile dei risultati non attesi, ed in effetti dopo aver effettuato i test su una nuova build di macOS Sierra il problema sembra essere del tutto scomparso. Apple è scesa subito in campo per due motivi: il primo, la recensione di Consumer Reports, la prima che bacchettava un MacBook Pro nella storia della famiglia, è stata riportata da numerose testate esterne.

Il secondo motivo, quello ufficiale, è che i risultati di Consumer Reports "non riflettevano l'esperienza d'uso reale" dei nuovi MacBook Pro del 2016. Il cambio di idea della testata è quindi il risultato dell'installazione di un aggiornamento software e non ha nulla a che vedere con l'hardware integrato sul sistema. Secondo i redattori di CR l'update ha risolto i problemi che hanno verificato durante i test, e che noi non avevamo palesato durante la nostra recensione.

"Con il software aggiornato i tre MacBook Pro del nostro laboratorio hanno mostrato buone prestazioni, con un modello che è stato in grado di funzionare per 18,75 ore con una singola carica. Abbiamo condotto i test su ogni modello più volte usando il nuovo software e seguendo lo stesso protocollo che applichiamo su centinaia di notebook ogni anno.

Ora che abbiamo nuove misurazioni della durata della batteria i punteggi generali dei notebook sono aumentati e tutte le tre macchine ricadono abbondantemente all'interno dei requisiti per ottenere la raccomandazione da parte di Consumer Reports".

Nella fattispecie, con il nuovo software il modello da 13 pollici con la Touch Bar ha ottenuto un punteggio di 15,75 ore di autonomia operativa, mentre quello senza Touch Bar si è fermato a circa 18,75 ore. Per quanto riguarda la variante da 15 pollici invece il risultato è stato di 17,25 ore. Il bug è stato sistemato nella nuova versione di macOS Sierra 10.12.3 disponibile in beta, ed è stata questa la release utilizzata da Consumer Reports per ottenere risultati privi da condizionamenti.