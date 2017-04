Connettore USB Type-C con tecnologia MagSafe: Apple interessata

Quando Apple ha svelato i nuovi MacBook Pro lo scorso anno è stato chiaro che il connettore MagSafe aveva raggiunto la fine della corsa. I MacBook da 12 pollici avevano già fatto pensare ad un triste epilogo della tecnologia e la mancanza sui sistemi Pro della Mela è stato il colpo di grazia. La sua assenza, in favore della porta USB Type-C per la ricarica, non è stata accolta con positività dagli appassionati della Mela, privati di una delle feature che contraddistingueva i "loro" prodotti.

Il connettore MagSafe utilizza una connessione di tipo magnetico con la porta. Quando il cavo viene strattonato il connettore si sgancia in maniera delicata in modo da non trascinare anche il dispositivo. Al suo posto i nuovi MacBook Pro utilizzano un connettore USB Type-C tradizionale per la ricarica, ma Apple è sembra interessata a reintrodurre l'approccio del MagSafe con un adattatore che è apparso in un brevetto depositato dalla società lo scorso anno.

Il documento è stato depositato nel mese di gennaio 2016 ed è descritto come una soluzione che consente l'uso dei caricatori MagSafe attraverso la tecnologia Universal Serial Bus Type-C. Si tratta nella fattispecie di un adattatore che si collega alla porta USB Type-C reversibile e all'altro capo contiene la porta per il connettore MagSafe. In questo modo la tecnologia non solo può essere utilizzata con i computer Apple, ma anche con qualsiasi sistema con porte USB Type-C.

I nuovi MacBook Pro sono stati criticati proprio sul fronte della connettività, con Apple che ha favorito la trasportabilità rinunciando ad alcune porte essenziali in ambito professionale. La società è stata presa di mira da utenti e critica perché i suoi più recenti prodotti richiedono troppi accessori e adattatori esterni per colmare le loro lacune rispetto ai modelli del passato, rappresentando quest'aspetto un notevole compromesso nell'esperienza d'uso in mobilità.

I nuovi MacBook Pro dispongono di 4 porte USB Type-C e un jack da 3,5mm, e per ogni necessità alternativa richiedono un adattatore. Fra questi si potrebbe aggiungere il nuovo connettore MagSafe via USB Type-C nella gamma di soluzioni proprietarie, anche se lo stesso concetto è stato già sfruttato da parecchi produttori di terze parti. E non ci sorprende che il brevetto sia stato depositato proprio il giorno dell'annuncio del BreakSafe Magnetic USB Type-C di Griffin.

Coincidenza? Forse no.