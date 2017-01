Con questo messaggio tutti gli iPhone con iOS 10 vanno in freeze

A maggio 2015 scrivevamo che "bastava un messaggio di testo" per mandare in crash un iPhone, e la storia si ripete oggi agli albori del 2017. Ricevendo una sequenza di caratteri qualsiasi iPhone, iPad o iPod con iOS 10 si blocca per qualche minuto e non può essere in alcun modo utilizzato. In altre parole può diventare davvero fastidioso se diventate la vittima di qualche amico (o nemico) buontempone che non ha di meglio da fare che rendervi la vita un inferno.

Il messaggio fatale è composto da 4 caratteri: una emoji raffigurante una bandiera bianca, un carattere invisibile noto come VS16, uno zero e un'altra emoji raffigurante un arcobaleno. Il testo manda in freeze qualsiasi dispositivo iOS 10 (anche la 10.2.1 è vulnerabile) per circa 2 o 3 minuti, secondo il canale EverythingApplePro su YouTube. Passato il periodo lo smartphone "ritorna in vita" come se nulla fosse accaduto, almeno fino alla successiva ricezione del testo.

Il motivo potrebbe essere legato al funzionamento del carattere VS16, che serve per combinare due caratteri vicini: nella sequenza viene chiesto al software di legare l'emoji della bandiera bianca allo zero, un'operazione che a quanto pare risulta impossibile e manda nel pallone il SO. L'unica salvezza sta nella difficoltà che c'è nello scrivere il messaggio "malevolo": nel video che riportiamo nella pagina sono spiegati due metodi, fra cui uno che ha bisogno di un computer.

Per quanto innocuo sembri il bug se si cerca di riavviare lo smartphone durante il periodo di freeze si può corrompere l'applicazione Messaggi, che si rifiuta di caricarsi correttamente. In questo caso è sufficiente recarsi al sito vincedes3.com/save.html, selezionare Apri dalla casella che appare per recarsi nell'app Messaggi ed uscire dalla nuova conversazione creata. Dalla nuova schermata è infine necessario cancellare tutte le conversazioni contenenti il testo malevolo.

Non c'è modo di evitare di ricevere il messaggio se non bloccare preventivamente i mittenti potenzialmente pericolosi. Insomma, se nei prossimi giorni il vostro smartphone sembra essere impazzito o deceduto anzitempo questo potrebbe essere il motivo. Almeno fino alla correzione del bug da parte di Apple che, solitamente, arriva in tempi molto brevi.