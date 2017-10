Con iOS 11 i dispositivi si spengono senza premere il tasto Power: ecco come

Man mano che iOS 11 viene utilizzato da un numero sempre superiore di utenti vengono sviscerate nuove funzionalità. Sono feature meno importanti, che Apple naturalmente non ha annunciato ufficialmente in sede di presentazione ufficiale, ma che comunque vale la pena conoscere perché possono tornare utili in determinate situazioni. Fra queste c'è anche la possibilità di spegnere l'iPhone o l'iPad senza premere alcun tasto fisico lungo la scocca.

Non è la feature più utile in assoluto, ma consente di spegnere il dispositivo con una procedura esclusivamente software. Da sempre gli utenti iPhone e iPad hanno dovuto interagire con il dispositivo mediante il tasto d'accensione (che Apple chiama Sleep/Wake) per inizializzare la sequenza di avvio: tenendolo premuto si accende il dispositivo, ma con differenti combinazioni è possibile sfruttare il tasto d'accensione per diverse operazioni d'emergenza.

Un esempio: tenendo premuto il tasto Sleep/Wake insieme a quello Home si riavvia il dispositivo. Su iPhone 7, tuttavia, Apple ha introdotto un tasto Home capacitivo, quindi senza alcuna parte in movimento e con un feedback aptico fittizio causato dal motore di vibrazione presente sullo smartphone. In assenza di un tasto meccanico Apple ha modificato la procedura di riavvio sostituendo il tasto Home con quello usato tipicamente per diminuire il volume dell'audio.

Fino ad oggi, quindi, i metodi per lo spegnimento e il riavvio di iPhone si sono sempre basati su tasti meccanici, ma iOS 11 aggiunge una nuova modalità "software" per farlo. A cosa serve? Può essere utile nel caso in cui il tasto Sleep/Wake dell'iPhone o dell'iPad sia danneggiato o non funzionante in una determinata circostanza. Inoltre, la modalità alternativa può aiutare gli utenti con disabilità motori che non riescono ad operare con i pulsanti fisici.

Infine riportiamo la procedura necessaria in Italia per spegnere iPhone o iPad via software:

Accedere all'app Impostazioni

Premere su Generali

Premere su Spegni (voce in blu)

In questo modo appare la tipica schermata per lo spegnimento del terminale con l'opzione "Scorri per spegnere". Per spegnere il dispositivo è sufficiente effettuare uno slide da sinistra verso destra su di essa. Alternativamente, per interrompere la procedura si può premere il tasto X in basso.