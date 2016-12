Come diventa un iPhone 7 Jet Black dopo 3 mesi di utilizzo senza cover

Il colore Jet Black rappresenta la novità principale dei nuovi iPhone, almeno sul piano estetico. Il design dei melafonini è rimasto invariato per la seconda generazione consecutiva, con le uniche novità in tal senso limitate a due nuove colorazioni: Black, che sostituisce lo Space Grey, e Jet Black. Quest'ultima, nella fattispecie, è bella quanto delicata e a dirlo era stata la stessa Apple in seguito alla presentazione ufficiale. Apple spiegava il nuovo colore con queste parole.

"La finitura lucida Jet Black è stata ottenuta attraverso una nuova opera di ingegnerizzazione - un processo di notevole precisione con nove passaggi di anodizzazione e lucidatura. Il risultato finale è così puramente e continuamente nero che non si può dire dove finisce l'alluminio e inizia il vetro".

Mentre con queste parole consigliava ai nuovi acquirenti di un modello Jet Black l'uso di una cover:

"La sua superficie è resistente tanto quanto quella di altri prodotti Apple anodizzati; tuttavia la sua elevata brillantezza può mostrare piccole micro-abrasioni con l'uso. Se questo rappresenta un problema per voi vi suggeriamo di utilizzare una delle tante cover disponibili per proteggere il vostro iPhone".

Due le possibilità quindi: acquistare una cover e nascondere il Jet Black; mostrare il colore con tutti gli inevitabili segni del tempo. Ma quanto sono visibili queste microabrasioni dopo qualche mese di utilizzo dello smartphone? A rispondere a questa domanda è stato l'utente Reddit "robhue" con quattro fotografie del suo iPhone 7 Plus Jet Black dopo tre mesi d'utilizzo. Le immagini ritraggono graffi evidenti, soprattutto sotto i riflessi di una luce diretta verso la scocca.

"Graffiato, certo, ma almeno non sembra mostrare il colore dell'alluminio grezzo come succedeva su iPhone 5", è il primo commento dei quasi 200 commenti al post dell'utente. Il che è vero, con i graffi che probabilmente sono molto meno visibili in altre circostanze. Ma restano comunque visibili, e appare chiaro il motivo per cui Apple si è sentita in dovere di pubblicare l'avviso dopo la presentazione del dispositivo, dal momento che non tutti riuscirebbero a digerire tali difetti estetici.

Altri utenti hanno pubblicato in passato le foto dei propri iPhone 7 Jet Black, e molti di questi palesavano gli stessi difetti estetici, chi più e chi meno e talvolta anche utilizzando una cover si possono presentare microabrasioni per via della polvere o dello sporco che si deposita fra questa e la scocca del dispositivo. Insomma, lo ribadiamo: il Jet Black è una finitura bellissima, ma non è assolutamente adatta ai più deboli di cuore. Soprattutto dopo una spesa di quasi 1000 €.