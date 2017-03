ColorWare realizza un iPhone 7 Plus che somiglia ai Macintosh anni 80. Prezzo: 1899$

Erano gli anni 80 e in Apple, il defunto Steve Jobs, aveva realizzato uno dei primi computer come li conosciamo oggi. Era il Macintosh, un prodotto che possedeva una vera e propria interfaccia grafica e veniva corredato di mouse permettendo agli utenti di realizzare una serie di operazioni senza dover per forza utilizzare solo la tastiera. Con il Macintosh, Apple, riuscì a dimostrare come anche una persona non professionista dell'informatica avrebbe potuto utilizzare a livello domestico un computer. Il Macintosh si poteva riconoscere per quel suo particolare color beige con il logo della Mela caratterizzato dai colori dell'arcobaleno.

ColorWare, azienda leader nella personalizzazione dei prodotti Apple, ha deciso di riportarlo in auge ma non sottoforma di computer bensì tramite un iPhone 7 Plus di ultima generazione. Per tutti i nostalgici del Macintosh, sul sito dell'azienda americana, è possibile ordinare questo "pezzo unico" caratterizzato con una livrea che riprende in tutto e per tutto i vecchi Macintosh anni '80. La scocca posteriore è senza dubbio unica nel suo genere e offre quel tocco vintage al nuovo iPhone 7 Plus tipico proprio del computer di Apple. Non solo, a differenza dell'originale, l'iPhone in "Retro design" possiede anche il logo Apple completamente ricoperto dai colori dell'arcobaleno proprio come avveniva in quegli anni.

Lo smartphone verrà prodotto in sole 25 unità, sarà caratterizzato da un taglio di memoria interna di 256GB e sarà "SIM Free" quindi potrà essere utilizzato liberamente in tutto il mondo. Il prezzo di vendita di questo iPhone 7 Plus "limited edition" è di 1899$, spedizione inclusa. Un surplus di quasi mille dollari rispetto all'iPhone venduto sullo store Apple ma è chiaro che l'unicità del prodotto potrebbe renderlo quanto mai appetibile ai collezionisti alzando di molto il valore dello stesso in possibili vendite.

ColorWare non è nuova a questo tipo di personalizzazioni per i prodotti Apple. Non ultime le Apple AirPods che sul sito possono essere acquistate personalizzandole completamente sia per quanto concerne le colorazioni sia per quanto riguarda la finitura: lucida, opaca o metallica. Anche in questo caso la personalizzazione da parte dell'azienda ha creato un surplus sul prezzo finale delle cuffie che è salito a ben 289 dollari rispetto ai canonici 159$.