Ci risiamo: utenti iPhone lamentano rallentamenti e cali di performance con iOS 11

In seguito al rilascio di una nuova versione di iOS arrivano spesso le critiche degli "early adopter" a riguardo del consumo eccessivo della batteria o delle prestazioni ridotte rispetto alla versione precedente o, ancora, di presunti problemi con le applicazioni di terze parti. Non è un'eccezione iOS 11, con il fiume delle lamentele che è già iniziato online.

Si parte su Reddit, dove numerosi utenti che hanno installato iOS 11 sostengono che dall'installazione dell'ultima release hanno riscontrato prestazioni molto inferiori con le app, crash delle stesse, e problemi generici con il software di terze parti. Di seguito il commento, tradotto liberamente, di uno degli utenti possessore di iPhone 7 Plus:

"Da quando ho aggiornato lanciare le applicazioni è diventato assolutamente frustrante. Safari, Reddit, ESPN, Yahoo, i Messaggi, hanno tutti un tempo d'apertura terribile. A volte vanno in crash ritornando alla Home, vanno in freeze e richiedono la chiusura o anche oltre un minuto per il caricamento. Non ho mai avuto problemi con il mio 7 Plus prima della scorsa notte e adesso pare che il telefono sia perennemente in stallo. Non ho dovuto mai effettuare un riavvio dello smartphone, ma negli ultimi due giorni sono stato costretto a farlo due volte".

Sono parecchi gli utenti che lamentano blocchi delle applicazioni, e che l'unica soluzione è talvolta riavviare lo smartphone. Fra le più problematiche sembrano esserci Reddit, Snapchat, Twitter, Facebook, Messenger, Safari, ed altre, con le app che a volte non vengono nemmeno eseguite quando vengono richiamate dalla Home. Inoltre accade che le applicazioni lanciate dal Centro Notifiche non rispondono al comando e sono presenti anche problemi con il Bluetooth. Di seguito riportiamo un altro commento di un utente:

"Ho utilizzato la beta ed è sempre andata bene. Ma adesso sulla versione finale ho trovato gli stessi errori. Le app non vengono eseguite e a volte vanno in crash. A volte addirittura anche richiamare il Control Center manda in blocco il mio smartphone, che diventa inutilizzabile. Qualcosa nell'update ha anche danneggiato la connessione con il controllo remoto della mia periferica Bluetooth per passare alla canzone successiva".

Problematico per alcuni utenti anche il widget Now Playing, con molti utenti che non riescono a controllare la musica in riproduzione sul terminale in uso. Non mancano le consuete critiche al consumo di batteria aumentato rispetto a prima.

Quindi, iOS 11 aggiornamento da buttare? La risposta è un categorico no: non tutti gli utenti lamentano gli stessi problemi, con questi ultimi che potrebbero nascere da una metodica errata utilizzata per l'aggiornamento. Insomma, un problema c'è ed è innegabile, ma potrebbe essere più semplice di quanto previsto risolverlo. Ad esempio installando iOS 11 da zero, e non eseguendo l'aggiornamento via OTA attraverso il dispositivo potrebbe essere una soluzione. Alcuni utenti di Reddit sostengono di aver risolto ripristinando le impostazioni o ripristinando lo smartphone configurandolo come nuovo.

Un ulteriore utente scrive in merito:

"Pensavo che quello della gente fosse solo un effetto placebo, ma in realtà funziona. Ho riportato il mio iPhone 6S alle performance che più o meno avevo con iOS 10".

Insomma, il problema è sempre il solito: i dispositivi iOS non digeriscono bene gli aggiornamenti OTA incrementali, preferendo quelli (certamente più fastidiosi da eseguire) da zero. Ad essere coinvolti nei problemi sembrano essere tutti gli smartphone meno recenti e qualche iPad Pro. Non ci sono lamentele in tal senso sui nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus. In condizioni ottimali su un iPhone 5S, inoltre, abbiamo già visto che l'impatto di iOS 11 sulle performance è risibile.