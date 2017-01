Carica fino a 8 dispositivi senza creare disordine: due stazioni di ricarica in offerta su Amazon!

Passa il tempo e aumentano i dispositivi da caricare: se si hanno due smartphone, uno da usare per lavoro l'altro per le attività private, un tablet, uno smartwatch, una fitness band, il computer portatile, l'e-book reader e quant'altro, ricaricarli tutti contemporaneamente può diventare un calvario. Oltre al disordine che si crea sulla scrivania o sul comodino, non è semplice trovare una presa di corrente libera per ogni dispositivo. Per questa esigenza ci sono le stazioni di ricarica, con Amazon che offre due offerte su altrettanti modelli diversi in capacità e prezzo.

Il primo, più curato sul fronte del design, offre la possibilità di supportare fino a 5 dispositivi. È realizzato in materiale ecologico (bamboo) e nella confezione troviamo solo il supporto, mentre il caricabatterie va acquistato separatamente. Qui sopra trovate anche un modello di caricabatterie con 5 porte di Anker che può essere inserito comodamente nella sede. Il supporto contiene 5 scompartimenti per smartphone e tablet, un reparto per il caricatore, un cassettino ed uno spazio per le penne. La superficie verniciata protettiva è pensata per resistere nel tempo.

Il secondo modello è più completo, ma vanta un design meno ricercato. Integra ben 8 porte USB (4 da 2.4A e 4 da 1A) e può supportare e caricare smartphone e tablet. La stazione di ricarica MaxTronic è progettata non per essere bella, ma soprattutto per risparmiare il massimo spazio possibile in modo da tenere in sede tutti i dispositivi durante i processi di ricarica. Ad oggi si trova al prezzo di 35,99 € sul portale di e-commerce.