C'è una nuova parola che identifica tutti i fanboy Apple (e non)

L'incubo di "petaloso" non è ancora finito per molti, quando dagli Stati Uniti arriva un nuovo neologismo che può essere utilizzato anche nel mondo tecnologico. La nuova parola è "sheeple", ed è stata appena aggiunta all'interno del dizionario Merriam-Webster in lingua inglese. La descrizione è la seguente: "Persone che sono docili, conformi o facilmente influenzabili", e per queste caratteristiche paragonabili alle pecore e al loro temperamento.

Wake up!



'Sheeple' is in the dictionary now. https://t.co/pbXVADEoBm — Merriam-Webster (@MerriamWebster) 27 aprile 2017

Per spiegare meglio le sfumature della nuova parola il dizionario utilizza due esempi. Il primo, abbastanza insignificante per noi:

"James Nichols, che ha gestito la fattoria di famiglia, ha stampato le fatture con inchiostro rosso in protesta contro la moneta dicendo ai suoi vicini che erano sheeple per obbedire alle autorità come il bestiame" - Sara Rimer e James Bennet

Ma il secondo ci interessa certamente più da vicino, laddove la parola sheeple è stata pronunciata da Doug Criss, della CNN:

"Apple ha lanciato una nuova custodia con batteria per l'iPhone affamato di energia, una custodia brutta e sgraziata per cui lo sheeple spenderà felicemente 99 dollari pur di averla".

Secondo Merriam-Webster la parola è stata utilizzata per la prima volta nel 1945, molto prima dell'avvento di Apple e dei suoi prodotti. Sebbene l'esempio sia stato effettuato sfruttando il brand Apple, che vanta una fidelizzazione probabilmente superiore rispetto a qualsiasi altro brand tecnologico, il neologismo può essere naturalmente utilizzato con tutti i tipi di "fanboy", ovvero appassionati che seguono, fidandosi quasi ciecamente, un brand specifico.

L'esempio con Apple era praticamente d'uopo, dal momento che spesso i seguaci della Mela vengono contraddistinti per l'eccessiva abnegazione nei confronti dei prodotti della società, a prescindere dal loro costo o dalle loro effettive capacità di innovazione. E l'esempio del Merriam-Webster rappresenta in maniera piuttosto efficace questo fenomeno, con il battery-case per iPhone che è probabilmente il prodotto meno riuscito degli ultimi anni da parte della Mela.