Bug su iOS 11: foto esposte a tutti senza l'uso della password

Il canale YouTube iDeviceHelp ha segnalato la presenza di un grossolano bug su iOS 11, con l'exploit che è possibile anche sulle ultime beta di iOS 11.1. Sfruttando la vulnerabilità si può accedere alle fotografie presenti sul dispositivo senza sbloccarlo e senza possedere la password. Per aggirare le implementazioni di sicurezza (Touch ID, password o PIN) è necessario che l'aggressore venga in contatto con il dispositivo e abbia il numero di telefono ad esso abbinato.

La fonte ha pubblicato un video (che trovate qui sopra) dopo aver informato Apple della presenza della vulnerabilità. Nei pochi minuti delle riprese si vede come la sicurezza di iPhone e iPad possa essere messa in ginocchio in pochi semplici passi e mostrare tutte le foto presenti. L'exploit può essere sfruttato su iOS 11.0.3 e funziona anche su iOS 11.1 beta, quindi Apple potrebbe essere al lavoro sulla sua correzione (che al momento non sembra di difficile implementazione).

L'iPhone vittima dell'attacco deve avere Siri, FaceTime Audio e iMessage attivi (di default lo sono): per ottenere l'accesso alle foto è sufficiente inviare una chiamata FaceTime audio al terminale vittima e premere su quest'ultimo il tasto per inviare una risposta via messaggio, digitando tre emoji. A questo punto bisogna lanciare Siri e chiedere all'assistente vocale di aprire un'app. Con l'altro iPhone lanciare un'altra chiamata e rispondere, questa volta, con un messaggio personalizzato.

Dopo questa nemmeno tanto intricata serie di operazioni si ottiene l'accesso alla barra inferiore con le app installate via App Store ma, ancora più interessante, l'accesso all'interfaccia grafica per inviare le foto presenti sul dispositivo, che diventano così visibili da parte di utenti terzi. Al momento in cui scriviamo Apple non ha mai parlato pubblicamente del bug ma è molto probabile che venga corretto prima del rilascio di iOS 11.1.

Questa vulnerabilità si aggiunge all'attacco di phishing simulato dal ricercatore di sicurezza Felix Krause, che ha scoperto un metodo per simulare i pop-up di iOS per intentare attacchi di phishing. Ne avevamo parlato a questo indirizzo.